Tutto esaurito al Manzoni per lo spettacolo di Manera a sostegno dell’Hospice Il Nespolo

Lo spettacolo è andato in scena giovedì sera al Manzoni di Merate

Il ricavato della serata è stato donato alla raccolta fondi per sostenere l’intervento di sostituzione dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo

MERATE – Emozioni e solidarietà in scena giovedì 29 maggio al cine teatro Manzoni con lo spettacolo benefico “Homo Modernus” di Leonardo Manera. La serata, promossa dall’associazione Fabio Sassi, ha registrato una straordinaria partecipazione con oltre 400 persone che hanno accolto con entusiasmo l’invito a sostenere i lavori di ristrutturazione dell’Hospice Il Nespolo di Airuno.

Il ricavato dello spettacolo sarà infatti destinato alla campagna “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, lanciata qualche giorno fa dal sodalizio e dedicata alla sostituzione dei serramenti dell’Hospice di Aruno. Un intervento necessario per migliorare il comfort degli ospiti, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale della struttura.

Un obiettivo importante che vede già il territorio mobilitarsi, confermando il forte legame tra la Fabio Sassi e la comunità, grande e allargata, in cui l’associazione è nata e cresciuta in questi anni. La conferma è arrivata anche l’altra sera con l’intensa partecipazione allo spettacolo di Leonardo Manera, capace a sua volta di conquistare il pubblico con la sua comicità brillante e mai banale, regalando momenti di leggerezza e riflessione in un’atmosfera di grande partecipazione emotiva.

“L’Associazione Fabio Sassi ringrazia di cuore tutti i partecipanti e i volontari che hanno reso possibile questa serata. Un ringraziamento speciale va a Leonardo Manera che si è prestato nobilmente alla causa così come a Giovanna De Capitani e Maurizio Rezzoli di Due Punti Srl per il prezioso supporto organizzativo. Il sostegno concreto e sentito della comunità rappresenta un incoraggiamento prezioso per proseguire nel nostro impegno quotidiano a favore della dignità, dell’accoglienza e della cura” dichiara il presidente Giancarlo Ferrario, che ha dato il via allo spettacolo, rivelatosi un perfetto connubio tra intrattenimento e solidarietà, capace di unire la comunità attorno a un progetto concreto e condiviso.

A conferma, ancora una volta, di quanto l’unione tra cultura e impegno sociale possa fare la differenza, offrendo non solo momenti di leggerezza, ma anche un sostegno tangibile a favore di chi affronta la fragilità con coraggio e dignità.