Tutto esaurito al primo spettacolo del festival teatrale città di Merate

In scena la compagnia dell’anello di Forlì con “A.A. Aspiranti Assassini”

Prossimo appuntamento con la rassegna promossa da Ronzinante Teatro il 30 ottobre con “Il raccolto”

MERATE – Tutto esaurito allo spettacolo di debutto della sesta edizione del Festival di Teatro organizzato da Ronzinante con il patrocinio del Comune di Merate e dell’Unione Italiana Libero Teatro.

E’ partito veramente sotto i migliori auspici il Festival dedicato alle migliori compagnie non professionistiche del territorio italiano grazie alla calorosa accoglienza del pubblico meratese che ha colto questa bella opportunità di poter vedere spettacoli teatrali di ottima qualità, spaziando nei più svariati generi.

Il Festival ha aperto i battenti sabato con una commedia molto particolare, intitolata “A.A. Aspiranti Assassini”, portata in scena dalla Compagnia dell’Anello di Forlì, con protagonisti tre amici Jim (Alessandro Salieri), Tom (Simone Bombardi) e Bruce (Luciano Baldan), tutti vessati al lavoro dai rispettivi capi. Per scherzo, per scommessa o forse per semplice “idiozia” i tre decidono di eliminarli tutti chiedendo aiuto all’improbabile killer “Fottimadre” (Christian Della Penna).

Lo spettacolo, il cui apprezzamento è stato sottolineato dal pubblico con applausi e risate durante tutto lo svolgersi della pièce, ha visto l’ottima regia di Simone Bombardi e Francesco Lezza che hanno affidato a una visione molto cinematografica sia l’interpretazione dei vari personaggi che la scelta scenografica di musiche e luci, guidando senza sbavature i ben 17 attori in scena.

Il festival continua domenica 30 ottobre, alle 17,30, con lo spettacolo “Il Raccolto” con la compagnia I Cattivi di Cuore di Imperia: un testo drammatico e molto intenso scritto da una delle stesse attrici (Giorgia Brusco) sulla vicenda familiare di due sorelle divise da scelte di vita profondamente diverse e che devono forzatamente tornare a confrontarsi a seguito della morte della madre.

Vista l’alta affluenza si consiglia vivamente una prenotazione: per farlo è sufficiente contattare il 3355254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivere a info@ronzinante.org