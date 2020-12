Ultimi due appuntamenti con R-Esistibile Teatro e il reading del diario di De Meo

On stage e… on line l’attore Stefano Panzeri con la lettura del diario di Sergio De Meo

Gli ultimi due appuntamenti della rassegna R-Esistibile Teatro in programma l’11 e il 18 dicembre

OLGIATE – Ultimi due appuntamenti l’11 e il 18 dicembre alle 21 via Zoom con R-Esistibile teatro, la rassegna condivisa nella natura -e non solo- ai tempi del Covid. L’attore Stefano Panzeri tornerà on stage e… on line per leggere e raccontare il diario di Sergio De Meo, la piccola storia di un uomo qualunque con lo sfondo della grande storia.

Classe 1921, Sergio De Meo, lecchese, ha riportato gran parte della sua vita in un diario, che i figli hanno deciso di raccogliere in un libro, non ancora pubblicato. Pagine a cui Panzeri darà voce durante il reading in cui sarà affiancato alla chitarra da Simone Riva con l’ormai imperdibile introduzione affidata a Riccardo Cogliati.

Assistere all’evento è molto semplice, basta inviare una mail con la richiesta all’indirizzo resistibileteatro@gmail.com, si ricevono in pochi minuti i link per versare il contributo di 10 euro per la partecipazione, intesi a connessione non a persona. Venerdì nel tardo pomeriggio verrà inviato a tutti i prenotati il link attraverso il quale accedere allo streaming.

L’evento è inserito nel progetto ‘R-Esistibile teatro, ideato da Stefano Panzeri e Michela Mannari e realizzato con Riccardo Cogliati e Simone Riva, creato con l’intento di offrire momenti di svago attraverso il teatro in questi mesi di pandemia.

L’11 dicembre sarà il quinto di sei appuntamenti, il progetto si concluderà il 18 dicembre, con un brindisi speciale e gli auguri di Natale.

Per chi non ha assistito alle trasmissioni precedenti ci sarà un breve ‘previously on’ a cura di Riccardo Cogliati.

Ogni serata è stata trasmessa da un angolo diverso della frazione di Beolco, Olgiate Molgora, sfruttando la bellezza del borgo e del Parco del Curone e l’ospitalità dei residenti, che hanno volentieri messo a disposizione corti, ballatoi e gradinate, luoghi suggestivi e raccolti ma all’aria aperta!