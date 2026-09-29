Valcurone in Musica torna a Montevecchia: concerto al Santuario della Beata Vergine

Il “Suonare, Suonare Quartet” sarà protagonista sabato 3 ottobre alle 20.45 al Santuario della Beata Vergine del Carmelo

Ingresso libero fino a esaurimento posti per il concerto “Un soffio di eleganza”

MONTEVECCHIA – Dopo il debutto a Villa Savino, Valcurone in Musica prosegue il suo percorso tra musica, cultura e valorizzazione del paesaggio. Il secondo appuntamento della rassegna itinerante porterà il pubblico nel punto più panoramico di Montevecchia, dove le note di Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart accompagneranno una serata dedicata all’eleganza della musica classica.

Sabato 3 ottobre, il Santuario della Beata Vergine del Carmelo di Montevecchia Alta ospiterà “Un soffio di eleganza – L’Arte della leggerezza”, concerto curato ed eseguito dal Suonare, Suonare Quartet.

L’appuntamento rappresenta il secondo concerto della seconda edizione di “Valcurone in Musica”, rassegna musicale itinerante che coinvolge i territori di Montevecchia, Cernusco Lombardone e Osnago. Il progetto è organizzato da ProMontevecchia in collaborazione con SINAPSI APS di Cernusco Lombardone, con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura e il patrocinio dei Comuni di Montevecchia, Cernusco Lombardone e Osnago e del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

Il concerto sarà costruito attorno al tema dell’”Arte della leggerezza”, attraverso le composizioni di due protagonisti del Classicismo europeo, Haydn e Mozart. Le partiture d’epoca incontreranno così la cornice storica e spirituale del Santuario, situato nel punto più alto e panoramico del borgo.

La rassegna conferma l’obiettivo di mettere in relazione la proposta musicale con la scoperta del territorio, attraverso appuntamenti ospitati in luoghi di interesse storico e paesaggistico. Un progetto che affianca alla valorizzazione dei luoghi anche la proposta di artisti e giovani talenti locali.

L’appuntamento è fissato per le ore 20.45 di sabato 3 ottobre. L’ingresso sarà libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.