Verderio: Villa Gallavresi ospita la rassegna Certe sere d’estate

La rassegna Certe sere d’estate proseguirà fino al 7 luglio a Verderio

In calendario spettacoli teatrali, performance di teatro-danza, appuntamenti solidali, laboratori, concerti, aperitivi musicali, serate di ludoteca e cinema all’aperto

VERDERIO – Ha preso il via questo fine settimana con i laboratori musicali e di costruzione percussioni con materiali di riciclo e il concerto “Grande Madre Africa” la rassegna “Certe sere d’estate”, ospitata fino a 7 luglio nella suggestiva location della Villa Gallavresi (viale dei Municipi, 20). Oltre un mese di programmazione con 15 appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tra spettacoli teatrali, performance di teatro-danza, appuntamenti solidali, laboratori, concerti, aperitivi musicali, serate di ludoteca e cinema all’aperto.

La rassegna proseguirà nel week end successivo, venerdì 9 giugno, con la serata “Oltregioco”, un momento di aggregazione sociale, aperto a tutta la popolazione locale in cui il gioco diventa strumento per agevolare la socializzazione delle persone e la crescita personale e delle proprie competenze. La serata sarà anticipata da un aperitivo Letterario (offerto dal Comune) con la presentazione del libro di Sara Palermo, psicologa e psicoterapeuta, intitolato “Puntoebasta”.

Da segnalare che l’associazione “Oltregioco” animerà tutti i venerdì successivi (16, 23 e 30 giugno). Info@oltregioco.it

Torna il 10 giugno, dopo lo strepitoso successo della prima edizione, la “Serata in Bianco” organizzata dai “cittadini per i cittadini” con la musica dal vivo affidata a Doriano e i “No Limits” e a “Le Nuove Esperienze” e la cucina a cura dell’AS Verderio e dell’Oratorio (SS. Nazario e Celso). La formula della serata prevede la partecipazione vestiti di bianco, la possibilità di svolgere un pic-nic sul prato, portando plaid e cibo da casa: vi saranno comunque tavoli e panche e la possibilità di consumare carne alla griglia, patatine e altre specialità, oltre a birra e bevande.

Sabato 17 giugno farà tappa a Verderio la rassegna teatrale “I Luoghi dell’Adda”, con lo spettacolo “Le Figurine Mancanti del 1978” un appassionante racconto dei mondiali di calcio in Argentina da un parte e della dittatura e i desaparesidos dall’altra, portato in scena da Teatro Invito. Dal teatro al cinema con il debutto, domenica 18 giugno, della rassegna “Cinema in Villa”: si inizia con la proiezione di “Nezouh – Un buco nel cielo”, avvincente racconto del viaggio di una famiglia di profughi siriani. Al termine del film è previsto un momento di confronto con gli operatori del Sai, sistema accoglienza e integrazione.

Domenica 25 giugno la rassegna presenterà “In viaggio verso un sogno”, una commedia on the road in cui il giovane protagonista con sindrome di Down, andrà a caccia del suo sogno di diventare un Wrestler. Sarà l’occasione per parlare con gli operatori della “Casa dei Ragazzi – IAMA Onlus e sostenere il loro operato.

L’ultimo appuntamento di cinema all’aperto si terrà sabato 1 luglio con “Ainbo”, un bellissimo film di animazione ambientato nella foresta Amazzonica. Sarà l’occasione per conoscere e contribuire al lavoro dell’associazione Simbio: “Save the rain forest”.

Sabato 24 giugno, invece, largo allo spettacolo “Esercizi di fantastica” con “Caffeine-incontri con la danza”, rassegna di Teatro-Danza a cura di Piccoli Idilli.

La rassegna “Certe sere d’estate” si chiuderà venerdì 7 luglio, in concomitanza con la chiusura della rassegna “I Luoghi dell’Adda” con lo spettacolo manzoniano “La colonna infame”. E’ previsto un biglietto d’ingresso di 5 euro (prenotare a prenotazioni@teatroinvito.it) comprensivo di spettacolo e apericena alle 19 a cura di Punto Ristorazione.

Soddisfatto per la ricca proposta Francesco Falsetto, assessore Istruzione, Sport, Cultura, Associazioni e tempo libero del Comune di Verderio: “Certe sere d’estate è il cartellone estivo verderese che raccoglie intorno a sé tutte le realtà del territorio che fanno cultura, nei nostri luoghi più belli. In un periodo storico così difficile è proprio della cultura che non si può fare a meno; con tutte le discipline presenti, dal teatro, alla danza, alle performance, al cinema, alla musica, ai laboratori, ai giochi, alla lettura. Tante forme per tornare a parlare alla gente attraverso parole, immagini, suoni, odori, perché ci saranno anche occasioni “mangerecce”. La rassegna sarà anche occasione di esprimere solidarietà grazie alle associazioni coinvolte nelle serate di Cinema all’aperto e grazie alla destinazione dell’incasso della cucina agli alluvionati dell’Emilia Romagna. Ringrazio per questo incredibile calendario tutte le associazioni e tutti i soggetti che hanno voluto farne parte. Un grazie di cuore anche agli uffici comunali, in particolare al servizio Affari Generali, per il grande impegno e professionalità messe in campo per la realizzazione di tutti gli eventi”.

Gli fa eco Cora Colnaghi, consigliere delegato alla Cultura e Politiche Giovanili: “Una rassegna estiva, ricca, variegata, adatta a tutte le fasce di età, che è un bel simbolo di ripresa, in risposta alla rinnovata voglia di socialità dei cittadini non solo di Verderio ma di tutto il Meratese. Li aspettiamo, numerosi, alle iniziative. Grazie ai soggetti organizzatori, all’assessorato Istruzione, Sport, Cultura, Associazioni e tempo libero, a tutti i servizi coinvolti per il grande lavoro che stanno facendo”.

Per i principali eventi del festival sarà presente un punto ristoro, in occasione del cinema all’aperto, come di consueto, pop-corn e bibita saranno offerte dall’organizzazione che chiederà solo un contributo libero per le associazioni che di volta in volta condivideranno la serata. Ogni spettacolo sarà a entrata libera eccetto lo spettacolo del 7 luglio, per cui è previsto un biglietto di ingresso di 5 euro comprensivo di apericena.