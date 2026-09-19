Villa Greppi apre le porte al pubblico: due fine settimana tra storia, natura, arte e musica

L’iniziativa è promossa nell’ambito di Ville Aperte in Brianza

Accanto alla storia degli ambienti, Villa Greppi propone anche un viaggio alla scoperta del suo patrimonio verde

MONTICELLO BRIANZA – Due fine settimana per scoprire la bellezza di Villa Greppi, conoscere la storia della famiglia che l’ha abitata e immergersi nel suo grande parco secolare. In occasione dell’edizione 2026 di “Ville Aperte in Brianza”, il progetto di valorizzazione del territorio promosso dalla Provincia di Monza e Brianza, il Consorzio Brianteo Villa Greppi apre le porte della Villa di Monticello Brianza (LC) con un programma di iniziative che intreccia patrimonio storico, natura, arte e musica.

«“Ville Aperte in Brianza” – commenta Ramona Brivio, Vicepresidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi – è un’iniziativa della Provincia di Monza e Brianza alla quale anche quest’anno aderiamo con piacere. Il suo crescente successo dimostra quanto i cittadini desiderino conoscere e vivere da vicino alcuni dei più affascinanti luoghi del nostro territorio. Villa Greppi, in particolare, custodisce un doppio tesoro: la memoria di una famiglia che ha segnato la storia della Brianza e un parco tra i più preziosi della zona. Un luogo speciale che, per l’occasione, prende vita con visite guidate, musica e attività pensate per pubblici diversi, dalle famiglie agli appassionati di storia e natura».

Venendo al programma, le visite guidate rappresentano il cuore della proposta. Un’occasione per entrare negli ambienti della residenza neoclassica, costruita all’inizio dell’Ottocento per volere del conte Giacomo Greppi, e ripercorrere le vicende di una famiglia che fece della Brianza il luogo della propria villeggiatura fino alla metà del Novecento. Curata dall’associazione BRIG – cultura e territorio, la visita “Una storia speciale” restituisce uno spaccato della quotidianità e del contesto sociale dell’Ottocento grazie a un percorso che parte dalle antiche pertinenze rustiche e prosegue negli ambienti più significativi della residenza, tra cui il grande salone e l’antica cappella privata di famiglia (date e orari: domenica 27 settembre alle 10 e sabato 3 ottobre alle 14.30 e alle 16. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.villeaperte.info. Ingresso: 5 euro, gratis fino ai 12 anni).

Accanto alla storia degli ambienti, Villa Greppi propone anche un viaggio alla scoperta del suo patrimonio verde. “Conoscere gli alberi del parco di Villa Greppi” è la visita botanica condotta da un agronomo attraverso i 75.000 metri quadrati del parco, il più esteso tra quelli di proprietà pubblica dell’intera Provincia di Lecco. Un patrimonio di circa 500 alberi e arbusti appartenenti a più di 70 specie diverse, che comprende anche esemplari monumentali tra i più antichi e imponenti d’Italia. Dal giardino all’italiana ai resti dell’antica limonera, dal carpineto al filare di tigli, il percorso accompagna i partecipanti alla scoperta delle diverse aree del parco e delle loro caratteristiche (la durata è di circa un’ora e un quarto. Date e orari: domenica 27 settembre alle 10 e sabato 3 ottobre alle 14.30 e alle ore 16.30. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.villeaperte.info. Ingresso: 4 euro, gratis fino ai 12 anni).

Ad arricchire il programma, poi, due attività correlate organizzate nell’ambito del progetto “Album – Brianza paesaggio aperto” e pensate per vivere il parco attraverso esperienze partecipate e originali. Domenica 27 settembre, alle 15, “L’autunno a Villa Greppi tra storia, alberi e musica” propone un viaggio nell’atmosfera autunnale della dimora, tra gli alberi del grande giardino e la storia del luogo, accompagnati da due cantautori. L’iniziativa è a cura di BRIG, in collaborazione con LARIX e ORIENTE&SILVIASUN.

Sabato 3 ottobre, alle 15, sarà invece la volta de “Il bosco delle forme: un grande telo per Villa Greppi”, laboratorio di colori, geometrie e stencil condotto dall’artista Lucia Colombo insieme a BRIG. Un’occasione per creare un’opera condivisa e una individuale, trasformando l’esperienza del parco in un momento di espressione artistica e partecipazione.

Le iniziative correlate sono su prenotazione fino a esaurimento posti, con iscrizioni sul sito www.villagreppi.it entro due giorni prima dell’evento.