Villa Greppi. Due settimane di musica, arte, storia e natura in Brianza

Concerti, conferenze, laboratori e passeggiate nel parco

Il primo appuntamento è per venerdì 14 novembre alle 21, al Centro Polifunzionale di Correzzana

MONTICELLO BRIANZA – Due settimane che, come da missione del Consorzio Brianteo Villa Greppi, intrecciano musica, arte, storia e natura, offrendo un ricco e variegato programma culturale: dalle conferenze che rileggono il Novecento ai concerti dedicati al Romanticismo e alla tradizione milanese, fino a una giornata interamente all’aperto nel parco di Villa Greppi.

La seconda metà di novembre si preannuncia particolarmente intensa per l’ente con sede nella storica Villa di Monticello Brianza: un programma che coinvolgerà diversi comuni del Consorzio, con l’obiettivo di portare sul territorio eventi culturali di qualità.

Il secondo concerto di questa edizione della rassegna musicale “L’anime a rallegrar”, curata dal direttore della Scuola di Musica A. Guarnieri Marco Cazzaniga, si terrà venerdì 14 novembre alle 21 al Centro Polifunzionale di Correzzana. Intitolato “Viaggio al cuore del Romanticismo”, l’appuntamento vedrà protagonisti la soprano Valentina Pennino e il pianista Riccardo Rijoff, che guideranno il pubblico in un percorso musicale tra Mendelssohn, Schubert, Brahms e Schumann.

Il giorno successivo, sabato 15 novembre, la rassegna di approfondimento storico “1915-1945: i trent’anni che sconvolsero l’Italia” farà tappa nella sala consiliare di Casatenovo con l’intervento del noto storico Marcello Flores, autore del libro “Il prezzo della libertà. 40 vite spezzate dal fascismo (1919-1945)”.

L’incontro, previsto alle 17 e moderato dal referente storico del Consorzio Daniele Frisco, metterà in luce come la Resistenza al fascismo non sia iniziata nel 1943, ma già nel 1919, raccontando le storie di uomini e donne che combatterono e morirono opponendosi al regime.

Il calendario prosegue martedì 18 novembre con una doppia proposta dedicata all’arte. Alle 17, nell’Antico Granaio di Villa Greppi (Monticello Brianza), sarà presentato al pubblico un dipinto di Noël Quintavalle donato al Consorzio dalla sig.ra Nicoletta Bett, un momento simbolico che celebra il legame tra patrimonio artistico e territorio. Subito dopo, alle 18, la storica dell’arte Simona Bartolena terrà la conferenza “La rivoluzione divisionista, tra sogno e realtà”, parte del corso “La poesia muta”, che quest’anno esplora la pittura lombarda dell’Ottocento, dal Romanticismo alla Scapigliatura fino al Divisionismo.

“L’anime a rallegrar” torna protagonista venerdì 21 novembre alle 21 a Missaglia, nella sala civica Teodolinda, con il concerto “Il suono, l’immagine: storia della colonna sonora”. Il Clarionet Ensemble guiderà il pubblico in un viaggio musicale tra le opere di Mancini, Morricone, Gershwin e Piovani, ripercorrendo la storia del cinema attraverso le sue melodie più celebri.

Il giorno seguente, sabato 22 novembre, sarà la natura a essere protagonista con la Giornata nazionale degli alberi, che si terrà nel parco di Villa Greppi a Monticello Brianza. Dalle 14, bambini e famiglie potranno partecipare ad arrampicate sugli alberi, laboratori creativi, percorsi botanici e a una passeggiata esperienziale immersi nella natura.

La giornata si chiuderà alle 17:30 con il concerto “Tra le foglie” del Coro Alpino Lecchese, un momento corale che unisce musica e ambiente in un’atmosfera autunnale suggestiva. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Sequoyah Giardini, Enaip Lombardia, Art Creative Lab, Coro Alpino Lecchese e delleAli Teatro. Per il programma completo e le iscrizioni alle attività, consultare il sito www.villagreppi.it.

Martedì 25 novembre alle 18, sempre a Villa Greppi, Simona Bartolena tornerà a parlare di pittura con la conferenza “Paesaggi briantei: l’arte in Brianza nella seconda metà del secolo”, un approfondimento dedicato alla rappresentazione del paesaggio lombardo nell’Ottocento.

Mercoledì 26 novembre alle 20:45, presso la biblioteca comunale di Sirone, il direttore scientifico delle iniziative storiche Daniele Frisco terrà l’incontro “La dissoluzione della Jugoslavia, dalla morte di Tito a Srebrenica”, primo di due appuntamenti organizzati a trent’anni dal genocidio di Srebrenica. Un tema complesso e di grande attualità, che invita a riflettere sulle guerre balcaniche e sulle loro eredità.

L’approfondimento “I trent’anni che sconvolsero l’Italia” proseguirà alla Sala parrocchiale Giovanni Paolo II di Cremella, dove lo storico Marco Mondini presenterà giovedì 27 novembre alle 21 la conferenza “La guerra davanti a noi”, analizzando il rapporto tra gli italiani e i conflitti del Novecento fino alle tensioni contemporanee.

La settimana si chiuderà all’insegna della musica venerdì 28 novembre alle 21 a Triuggio, nella Sala Polifunzionale San Luigi, con lo spettacolo “Il Canta Milano” di Emilio e gli Ambrogio. Tra parole e canzoni, lo spettacolo ripercorre la storia culturale di Milano attraverso le voci di Gaber, Jannacci, D’Anzi e altri protagonisti della tradizione musicale cittadina.

Infine, sabato 29 novembre alle 17, al Centro Polifunzionale di Correzzana sarà proiettato “Quo Vadis, Aida?”, il film di Jasmila Žbanić dedicato al dramma di Srebrenica. La proiezione sarà introdotta da un commento storico a cura di Daniele Frisco, che aiuterà a contestualizzare la vicenda.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.villagreppi.it.