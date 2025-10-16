Villa Greppi si prepara alla 24esima edizione de “La Passione per il Delitto”

Una giornata di noir, mistero e grandi autori

Appuntamento a domenica 19 ottobre

MONTICELLO BRIANZA – L’ottocentesca Villa Greppi di Monticello Brianza, domenica 19 ottobre, tornerà ad accogliere “La Passione per il Delitto”, il festival dedicato alla narrativa poliziesca giunto con successo alla sua ventiquattresima edizione.

Un appuntamento ormai attesissimo da lettori e appassionati del genere giallo-noir, che da oltre vent’anni si ritrovano per ascoltare le voci più autorevoli e originali della scena letteraria italiana.

L’edizione 2025 propone una vera e propria maratona di incontri, sei in tutto, a ingresso gratuito, che dalle 11:30 alle 18:30 porteranno sul palco diciotto autori, tra scrittori, giornalisti e saggisti, pronti a raccontare trame, atmosfere e retroscena dei loro ultimi romanzi. Il tutto, come da tradizione, sarà arricchito dal momento conviviale ormai diventato rito per gli affezionati: il “pranzo in giallo”, offerto dal festival a tutti i presenti.

Ideato da Paola Pioppi, il festival è realizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione La Passione per il Delitto e il Consorzio Brianteo Villa Greppi, ente pubblico promotore di numerose rassegne culturali in Brianza, proprietario della prestigiosa sede di Villa Greppi e finanziatore della ventitreesima edizione del festival. L’evento si conferma così come una delle manifestazioni dedicate alla narrativa di genere più longeve in Italia, la cui prima edizione risale al 2002.

“La Passione per il Delitto è da molti anni un appuntamento irrinunciabile per il Consorzio Villa Greppi, al quale teniamo particolarmente, anche per l’affetto e l’apprezzamento che il pubblico dimostra ogni anno con un’ottima affluenza – commenta Lucia Urbano, Presidente del Consorzio Villa Greppi – Un sentito e doveroso ringraziamento va a Paola Pioppi, con la quale siamo felici di rinnovare questa preziosa collaborazione.”

“Come ogni anno, desidero ringraziare fin d’ora scrittori, moderatori e pubblico che contribuiranno a dare vita a questa nuova edizione del festival, la ventiquattresima: un numero che cresce di anno in anno, a testimonianza della fedeltà che lega da sempre gli appassionati a una manifestazione nata e cresciuta a Villa Greppi, e che ancora oggi continua a resistere e a rinnovarsi attraverso le sue molteplici evoluzioni” dichiara Paola Pioppi, ideatrice e curatrice del festival.

Ad aprire l’edizione 2025, domenica 19 ottobre alle ore 11:30, sarà un incontro tutto al femminile tra intuizione, ironia e misteri da svelare, in un dialogo a tre voci condotto da Loretta Molinari. Sul palco Emilio Martini (pseudonimo delle sorelle Elena e Michela Martignoni) con La numero 1 (Corbaccio), Ilaria Riboldi con La coscienza del rospo (Golem) e Rosa Teruzzi con La giostra delle spie (Sonzogno).

Alle 12:30 sul palco un terzetto d’eccezione, moderato dalla scrittrice Elisabetta Bucciarelli. A confrontarsi con il pubblico saranno Paola Barbato, una delle firme più apprezzate del noir italiano contemporaneo, con La torre d’avorio (Neri Pozza); Valerio Varesi, con un nuovo capitolo delle indagini del commissario Soneri, Lago Santo (Mondadori); e Domenico Wanderlingh, autore di L’ultima estate a Villa Domus (Guanda), romanzo che intreccia mistero e memoria.

Alle 13:30 è prevista una pausa conviviale, il tradizionale pranzo dai colori giallo e nero, simbolo dell’anima accogliente e popolare del festival, che ogni anno richiama un pubblico numeroso e appassionato.

Il pomeriggio riprende alle 14:30 con l’incontro condotto dalla giornalista Nicoletta Sipos, che presenta tre nuove proposte del noir italiano: Antonio Boggio con Assassinio all’Isola di San Pietro (Mondadori), un giallo ambientato nella Sardegna più autentica; Daniele Bresciani con La lince sa aspettare (Bompiani), che racconta un’indagine intensa e attuale; e Gian Andrea Cerone, autore di La curva dell’oblio (Guanda), terzo romanzo con protagonista il commissario Mandelli.

Alle 15:30, Mauro Cereda guida la conversazione con Massimo Gardella, autore di Le luci nel bosco (Tre60); Umberto Montin con Bruma serenissima (Mursia), un noir raffinato ambientato tra le calli veneziane; e Marina Visentin, che con A mani nude (Laurana) presenta una protagonista forte e determinata.

La penultima tappa della giornata, alle 16:30, è moderata da Marco Proserpio e vede protagonisti tre romanzi capaci di sorprendere e spiazzare: Federico Anelli, autore di Falso indaco (Todaro); il duo De Bellis & Fiorillo con Dove si mangia la nebbia (Piemme); e Gianluca Morassi, che presenta Il killer con la balestra (Bolis), un’indagine fuori dagli schemi.

A chiudere la giornata, alle 17:30, un incontro che unisce letteratura e diritto: la curatrice del festival Paola Pioppi dialoga con Alessandro Perissinotto, scrittore e docente universitario, e Piero d’Ettorre, avvocato penalista. Insieme hanno firmato il legal thriller L’inganno di Magritte (Mondadori), un romanzo che intreccia arte, giustizia e suspense in una trama raffinata e avvincente. La presentazione sarà arricchita da un dialogo teatrale a due voci, scritto e interpretato dagli stessi autori.

Per seguire gli incontri non è necessaria la prenotazione.

Per info: www.lapassioneperildelitto.it