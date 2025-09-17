Ville Aperte in Brianza: doppio appuntamento a Merate

Due location e due weekend per gustarsi Ville Aperte anche a Merate

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Pro Loco

MERATE – Torna anche quest’anno Ville Aperte in Brianza con la sua 23esima edizione!

A Merate sarà possibile visitare Villa Confalonieri e il Convento di Sabbioncello, autentici

scrigni di arte, cultura e storia del nostro territorio.

Due i weekend da segnare sul calendario con l’appuntamento al Convento francescano di Sabbioncello sabato 20 settembre alle 15 e sabato 27 settembre, sempre allo stesso orario e le visite a Villa Confalonieri domenica 21 Settembre e domenica 28 settembre, sempre alle 15 e alle 16.30.

Le visite, per esigenze di spazio e fruibilità dei beni, sono a numero limitato pertanto è

richiesta la prenotazione obbligatoria online sul sito www.villeaperte.info dove sarà possibile trovare altre informazioni sui numerosi beni aperti in tutta la Brianza.

