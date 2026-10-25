“Viva la Vida”, ad Halloween il mondo di Coco arriva al Teatro Manzoni di Merate

Appuntamento sabato 31 ottobre con il Family Show targato All Crazy & Sold Out

I bambini sono invitati a presentarsi a teatro con il loro costume di Halloween preferito

MERATE – Un viaggio tra musica, colori e fantasia per festeggiare Halloween a teatro. Sabato 31 ottobre alle 15.30 il Teatro Manzoni di Merate ospiterà “Viva la Vida”, il family show prodotto da All Crazy & Sold Out e ispirato al celebre film d’animazione Coco, pensato per coinvolgere bambini e adulti in una storia capace di unire divertimento ed emozione.

Al centro della vicenda c’è Miguel, un ragazzino con una grande passione per la musica che, durante il Día de los Muertos, si ritrova accidentalmente catapultato nel mondo dei defunti. Per tornare tra i vivi e convincere la propria famiglia ad accettare il suo sogno, il protagonista intraprende un viaggio alla ricerca del trisavolo musicista, tra incontri inaspettati e sorprendenti scoperte.

Attraverso la sua avventura, lo spettacolo affronta temi come il legame tra le generazioni, il valore della famiglia e l’importanza del ricordo. Una storia che invita anche i più piccoli a riflettere sulle proprie origini e sul coraggio di seguire le proprie passioni, grazie al linguaggio della musica e della fantasia.

Per rendere ancora più speciale il pomeriggio di Halloween, i bambini sono invitati a presentarsi a teatro con il loro costume preferito. Al termine dello spettacolo è prevista una merenda per tutti.

L’appuntamento rientra nella programmazione della stagione teatrale 2026/2027, organizzata dalla Parrocchia Sant’Ambrogio di Merate in collaborazione con Duepunti Srl e con il sostegno di Technoprobe Spa.

Il biglietto unico costa 7 euro ed è acquistabile online sul sito www.cineteatromanzonimerate.it oppure direttamente in biglietteria prima dello spettacolo.

Per informazioni è possibile consultare il sito del teatro, scrivere a cineteatromanzonimerate@gmail.com o info@duepuntisrl.it, oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 351 5890142.