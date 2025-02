Yarn Bombing Barzanò: torna l’arte del filato nel cuore del paese

L’evento si terrà il 6, 7 e 8 giugno

Il centro del paese si trasformerà in una grande mostra collettiva

BARZANO’ – Yarn Bombing Barzanò, il festival dedicato alla fiber art con uncinetto e maglia, organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di Barzanò in collaborazione con la Pro Loco, è pronto a tornare con la sua quarta edizione. L’evento si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 giugno.

Durante tutto il fine settimana, il centro del paese si trasformerà in una grande mostra collettiva, dove il pubblico potrà immergersi, interagire con le opere e vivere lo spazio urbano in modo nuovo e inedito. Una visione già conosciuta da chi ha partecipato alle edizioni precedenti, che consente di entrare in un progetto capace di abbracciare ogni forma di espressione, valorizzando ogni livello di manualità e talento.

Le iscrizioni sono aperte a tutti: artisti tessili, appassionati di ogni età e provenienza, gruppi, associazioni e collettivi. Ogni partecipante potrà realizzare una o più opere o installazioni, senza limiti di dimensione, prenotando uno spazio dedicato per lavorare in autonomia, oppure mettendo a disposizione l’opera per l’organizzazione, che si occuperà di valutare la miglior collocazione lungo il percorso circolare, studiato per garantire una fruizione ottimale di ogni pezzo esposto.

È possibile partecipare con lavori di qualsiasi tema, colore e dimensione. Inoltre, è possibile contribuire alle due grandi installazioni collettive inviando uno o più pezzi a tema.

La prima installazione è dedicata al bosco: un omaggio alla natura con animali, piante, fiori, uccelli, funghi e ogni elemento che possa stimolare la fantasia. La seconda, invece, celebra lo stagno, in occasione del gemellaggio tra Barzanò e Meziérès en Brenne. Anche in questo caso, si possono realizzare opere da appoggio o sospese, ispirate agli abitanti dell’ambiente umido, come ninfee, piante acquatiche, rane, uccelli e pesci di acqua dolce.

I lavori destinati alla spedizione o alle installazioni collettive devono essere consegnati o recapitati entro la fine di maggio. Per coloro che invece procederanno con l’installazione autonoma delle proprie opere, l’appuntamento è fissato per giovedì 5 giugno nel pomeriggio e venerdì 6 giugno al mattino.

Domenica 8 giugno, dalle 8 alle 18, si terrà un mercato artigianale dedicato a hobbisti e associazioni, con produzioni esclusivamente tematiche, tra cui uncinetto, maglia, filati e tessuti.

Lo Yarn bombing, che letteralmente significa “bombardamento di filati”, è un’arte urbana che consiste nella creazione e installazione di opere e installazioni all’aperto, realizzate a maglia, uncinetto o con composizioni di filati. Queste opere, di ogni dimensione, rivestono gli spazi pubblici con idee creative e di forte impatto estetico, decorando gli elementi di arredo urbano. Possono essere coinvolti anche spazi privati, come pareti di edifici, cancellate, balconi e altri elementi architettonici.

Alle edizioni precedenti hanno partecipato in media oltre 300 opere e artisti, provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da numerosi Paesi del mondo. A queste si aggiungono molteplici realtà locali di Barzanò, tra cui scuole, associazioni e gruppi di appassionati che si formano spontaneamente per dare vita a progetti di yarn bombing.

Per informazioni, o per iscriversi al festival e al market è a disposizione la mail yb.barzano@gmail.com