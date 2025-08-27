Merate, dal 6 in mostra “Gli schiavi di Hitler”

L’esposizione sarà allestita nell’atrio del Comune

Il 20 settembre si celebra la giornata in memoria degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi

MERATE – Raccontare la storia e le testimonianze di chi venne deportato nei campi di concentramento perché si rifiutò di arruolarsi con i nazifascisti. Verrà inaugurata sabato 6 settembre la mostra “Schiavi di Hitler. L’altra Resistenza. Disegni, documenti e immagini dei deportati italiani, 1943-1945″, iniziativa promossa dall’assessorato alla Promozione Culturale e Turistica in occasione della giornata in memoria degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale che si celebra il 20 settembre.

L’esposizione, ideata e realizzata dal Centro Studi “Schiavi di Hitler” Cernobbio, sarà allestita nell’atrio del Comune e aperta il lunedì e martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 16.30, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Al momento dell’inaugurazione, fissato alle 10, prenderanno parte Valter Merazzi e Maura Sala del Centro Studi Gli Schiavi di Hitler. L’esposizione resterà aperta fino al 21 settembre.

A impreziosire l’offerta culturale proposta, venerdì 12 settembre alle 21 è in programma la presentazione del libro “Marta, ti racconto chi era tuo nonno” di e con Giampierluigi Bonalume, promossa in collaborazione con l’Associazione Eugenio Nobili di Olgiate Molgora.

Infine il 19 settembre nella chiesa parrocchiale di Sartirana verrà celebrata alle 20.45 la messa in ricordo dei Soldati italiani e di San Maurizio patrono degli Alpini.

“Con queste iniziative sono volte sia alla conservazione della memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento sia ad onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto a collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio” commenta l’assessora Patrizia Riva, invitando la cittadinanza a partecipare.