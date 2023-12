Merate: doppio appuntamento, durante le feste, con il Teatro Ragazzi

Si comincia il 27 dicembre con “Natale al calduccio” mentre il 3 gennaio andrà in scena “Cappuccetti matti”

Gli spettacoli sono a ingresso libero e si terranno alle 16 in Auditorium

MERATE – Doppio appuntamento nelle festività di Natale con il teatro per ragazzi. Si comincia mercoledì 27 dicembre alle 16 con la compagnia Teatro del Vento in scena con “Natale al calduccio”, una storia dolce e buffa, un’avventura a lieto fine che mette in evidenza quanto sia prezioso avere un posto al calduccio, la notte di Natale, nel cuore dell’inverno.

Mercoledì 3 gennaio sarà invece la vola di Pandemonium Teatro con “Cappuccetti Matti”, spettacolo che nasce da tre piccoli tesori di Gianni Rodari: “A sbagliare le storie” delle Favole al telefono e tre capitoli della Grammatica della Fantasia quali “Cappuccetto Rosso in elicottero”, “Le fiabe a rovescio” e “A sbagliare le storie”.

Le rappresentazioni, entrambe in programma alle 16, si terranno all’auditorium comunale Giusi Spezzaferri e sono a ingresso libero.

L’iniziativa porta la firma dell’assessorato alla promozione turistica e cultuale guidato a Fiorenza Albani.