Merate e Lecco, doppio appuntamento letterario con Assocultura Confcommercio a maggio

Il 16 maggio a Merate Mauro Rossetto presenta “Il menu dei Promessi Sposi”, il 26 maggio a Lecco Ezio Gavazzeni con “I cecchini del weekend”

Dalla cultura manzoniana alla drammatica inchiesta sui “safari umani” durante l’assedio di Sarajevo: doppio appuntamento con la rassegna letteraria sul territorio lecchese

MERATE/LECCO – Due appuntamenti letterari in programma nel mese di maggio nell’ambito delle iniziative promosse da Assocultura Confcommercio Lecco, che propone un doppio percorso tra letteratura, storia e attualità.

Il primo incontro è fissato per sabato 16 maggio alle 17.30 a Villa Confalonieri, in via Garibaldi a Merate, dove verrà presentato il volume “Il menu dei Promessi Sposi” (Correlazioni) di Mauro Rossetto. A introdurre il libro sarà lo stesso autore, direttore del Sistema museale urbano lecchese, mentre la moderazione sarà affidata al giornalista Giorgio Cortella, in collaborazione con il Comune di Merate.

Il volume, scritto in italiano e inglese e arricchito da oltre cento immagini, propone una lettura originale dell’attualità del pensiero manzoniano attraverso il tema della cultura materiale e alimentare, intrecciando lingua, arte e tradizioni del territorio.

Il secondo appuntamento si terrà martedì 26 maggio alle 17.30 a Lecco, presso il Libraccio di via Cavour, con la presentazione del libro “I cecchini del weekend. L’inchiesta sui safari umani a Sarajevo” (Paper First) di Ezio Gavazzeni. L’autore dialogherà con il giornalista e scrittore lecchese Paolo Valsecchi.

Il libro ricostruisce una delle pagine più oscure legate all’assedio di Sarajevo (1992-1996), raccontando attraverso testimonianze e inchieste il fenomeno dei cosiddetti “safari umani”: ricchi stranieri che avrebbero pagato per affiancare i cecchini e sparare sulla popolazione civile durante il conflitto.

Un’indagine che approfondisce modalità, organizzazione e responsabilità di questi episodi, riportando alla luce una vicenda drammatica della guerra nei Balcani.