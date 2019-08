Merate: ecco il programma della sessione autunnale di MerAteneo

Iscrizioni in biblioteca a Merate dal 26 agosto al 20 settembre

La sessione autunnale avrà per tema “Viaggiare nel e con il tempo”

MERATE – “Viaggiare nel e con il tempo”. Sarà questo il filo conduttore dell’ottava edizione di MerAteneo, il ciclo di incontri e conferenze promossa dal Comune con la cooperativa sociale Liberi Sogni.

La sessione autunnale inizierà il 13 settembre con la presentazione del calendario e degli eventi e un focus “L’infinito” di Leopardi affidato a Ivano Gobbato. Per iscriversi basta presentarsi in biblioteca dal 26 agosto al 20 settembre. Il costo è di 30 euro e comprende tutta la sessione.

Svariate le tematiche affrontate, tenendo conto degli anniversari storici, letterari e artistici in programma. Dallo sbarco sulla Luna alla fondazione della scuola della Bauhaus, passando per l’anniversario di Leonardo e Rembrandt.

Tra le novità, come sottolineato dall’assessore alla Cultura Fiorenza Albani, l’inserimento in calendario della storia della danza e della storia della medicina. Tutte le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.45 all’auditorium comunale. Tra le uscite in programma la visita al Monastero del Lavello.

Per il programma completo di MerAteneo CLICCA QUI