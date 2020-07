Merate, giovedì sera il cinema al chiaro di luna con la Pro Loco

In programma la proiezione del film “Perfetti sconosciuti”

Appuntamento alle 21.30 in piazza Libertà (dietro al Comune)

MERATE – Secondo appuntamento della rassegna “Cinema al chiaro di luna” giovedì 23 luglio, iniziativa promossa dall’associazione Pro Loco Merate in collaborazione con il Comune di Merate.

Alle 21.30 presso Piazza Libertà (dietro al Municipio) ci sarà la proiezione di “Perfetti sconosciuti”. Il film, diretto dal regista Paolo Genovese, è una commedia brillante dai risvolti drammatici incentrata sull’importanza del cellulare come deposito di segreti

inconfessabili e dettagli scottanti.

L’ingresso è gratuito, ma a causa delle norme anti-covid i posti a sedere sono limitati. E’ quindi consigliata la prenotazione via email a info@prolocomerate.org

La rassegna è promossa in concomitanza con l’iniziativa dei negozi aperti organizzata dall’associazione La nostra mela: per tutto il mese di luglio al giovedì sera le attività commerciali resteranno aperte fino alle 22 dando così la possibilità di effettuare lo shopping di sera.