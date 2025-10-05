Merate, grande successo per il musical “Mary” in oratorio

Cine teatro gremito ieri sera, sabato, per lo spettacolo messo in scena dai giovani dell’oratorio

Sul palco, a sorpresa, anche don Davide Serra e la vice sindaca Valeria Marinari

MERATE – Divertente, intenso e partecipato. Ha riscosso un grande successo la replica del musical Mary, portata in scena ieri sera, sabato, dai giovani e dagli adolescenti della parrocchia nell’ambito dei festeggiamenti per il 60esimo dell’oratorio.

Gremito il cine teatro Manzoni per assistere a uno spettacolo, tratto dal mitico capolavoro della Walt Disney Mary Poppins, che non ha deluso le aspettative, mostrando il talento, la capacità e l’intraprendenza di un gruppo di giovani della città.

A dare il benvenuto al pubblico un elegantissimo don Davide che ha chiamato sul palco don Amilkar per un saluto al suo oratorio prima di lasciare la scena agli attori e ai ballerini del musical.

Uno spettacolo che ha regalato anche delle sorprese con la vice sindaca Valeria Marinari in scena nel ruolo della signora dei piccioni e lo stesso don Davide chiamato a vestire (ecco spiegata la ragione della mise chic) i panni di un funzionario di banca, collega del mitico signor Banks.

Anche il sindaco Mattia Salvioni, presente nelle prime file è stato, a un certo punto, chiamato in causa dallo spazzacamino Bert in un imprevisto che ha strappato al pubblico delle risate in più.

Al termine applausi scroscianti per tutto il cast a partire da Sara (Mary Poppins), Martino (Bert), Nicolò (George), Martina (Win), Valentina (Jane), Elena (Michael), Emma (Ellen), Pietro (Brill e banchiere), Edoardo (Bum), Simone (Binacle e zio Albert), Gaia (Tata Katy), don Davide (banchiere), Antonio (Dawes senior) e Marco (Dawes junior); Giulia, Alice, Marta ed Emma (pinguini), Daniele (pappagallo e agente Jones) e Valeria (signora dei piccioni).

Nel ruolo di spazzacamini, giocattoli e comparse si sono alternati Alice, Gaia, Giulia, Marta, Chiara, Marta, Emma e Pietro. Un grande applauso è stato tributato agli scenografi Emma, Alessandro, Guido, Matteo, Andrea, Daniele e Giorgio mentre le luci e i suoni sono stati curati da Matteo e Andrea. Un infinito ringraziamento è stato poi tributato alle regste Jessica, Miriam e Alessia.

Una serata leggera e piacevole che ha lasciato a tutti il ricordo di quella parola magica, dall’effetto strepitoso… supercalifragilistichespiralidoso!

GALLERIA FOTOGRAFICA