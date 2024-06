Merate, gremita l’area Cazzaniga per il saggio di Musicarte -lab

Il concerto ha sancito l’inizio della rassegna E…State a Merate

Sul palco una cinquantina di giovani musicisti, capaci di incantare il numeroso pubblico

MERATE – Area Cazzaniga gremita sabato sera per Rock Experience, il saggio di fine anno degli allievi della scuola Musicarte -lab. Il concerto ha visto alternarsi sul palco diverse band che si sono esibite proponendo al numeroso pubblico alcuni dei più celebri brani della musica contemporanea.

Soddisfatta la presidente dell’associazione Simona Russi che, emozionatissima, ha voluto ringraziare allievi e insegnanti (Tobias Winter, chitarra, basso e gestione band; Emanuele Vegetti, pianoforte e Matteo Casiraghi batteria ) per il bel percorso compiuto insieme durante l’anno, promuovendo la musica come veicolo di incontro e di confronto anche tra generazioni diverse.

Insieme all’inaugurazione dell’ecopista, avvenuta sabato pomeriggio al centro anziani di piazza don Minzoni, l’iniziativa ha suggellato l’inizio della rassegna E…State a Merate, promossa dalla Pro Loco per animare e colorare l’estate cittadina. Prossimo appuntamento ora sabato 15 giugno con il mercatino degli hobbysti in piazza Prinetti con alle 17 truccabimbi e dolci. In serata concerto con la Vasco Tribute Band.

FOTOSERVIZIO A CURA DI PUNTO FOTO