Merate, il 22 secondo appuntamento di “Ronzinante for…Maggio”

In scena la Banda degli Onesti con lo spettacolo “Non ci resta che ridere”

Al termine dello spettacolo verrà estratto a sorte tra il pubblico un gustoso cesto di prodotti caseari a km zero

MERATE – Secondo appuntamento venerdì 22 maggio per la rassegna teatral-casearia organizzata da Ronzinante.

Arriveranno direttamente da Altamura (Bari) gli attori de La Banda degli Onesti che presenteranno lo spettacolo comico “Non ci resta che ridere”. In scena, rappresentato dal divertente confronto tra due attori alle prese con la messa in scena di “Aspettando Godot” di Beckett e i vuoti di memoria di uno dei due dopo un incidente stradale, l’eterno dilemma rappresentato dalla scelta di seguire la propria ispirazione o il gusto del pubblico in una commedia che strapperà più di un sorriso al pubblico.

Non è la prima volta che gli artisti pugliesi vengono ospitati da Ronzinante all’interno delle proprie rassegne regalando sempre risate e divertimento.

Al termine dello spettacolo, tra il pubblico verrà estratto a sorte un gustoso cesto di prodotti caseari a km zero, offerto dall’Azienda Agricola Ghezzi di Pagnano.

La rassegna, che rientra nel progetto Artestando 0-100, realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea), si chiude venerdì 29 maggio alle 21 con la compagnia Sipario Onirico di Brescia, che porterà in scena la commedia brillante “Licenza d’amore” .

Tutti gli spettacoli avranno luogo presso lo SPAZIO50, ovvero la sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 1 a Merate (LC).

L’ingresso unico è di 10 euro.

E’ possibile prenotare il proprio posto: per farlo è sufficiente contattare il 3355254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a prenotazioni@ronzinante.org .