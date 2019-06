Merate, il noto fotografo Annunzi ospite del Mif Off di FotoLibera

Appuntamento venerdì 7 giugno in sala civica con il primo incontro di Mif Off. Protagonista Erminio Annunzi

L’iniziativa vuole rappresentare un’anteprima della rassegna in programma il prossimo autunno con “Merate incontra la fotografia”

MERATE – Il noto fotografo paesaggista Erminio Annunzi ospite di FotoLibera. L’appuntamento da cerchiare sul calendario è quello del 7 giugno, quando la sala civica di viale Lombardia ospiterà la serata denominata “Paesaggi. Il disegno della natura”. Si tratta del primo di tre incontri inseriti nel Mif Off ”Dialoghi e fotografie” di Merate Incontro la fotografia, collaudata rassegna che a ottobre spegnerà cinque candeline. Docente di tecnica fotografica, fotografia di paesaggio e creatività presso l’Istituto Italiano di Fotografia, Annunzi è uno dei più bravi paesaggisti italiani ed è tra i massimi esperti di stampa digitale. Ha collaborato con varie riviste italiane ed estere di natura a carattere divulgativo e scientifico e sue immagini sono apparse su libri e guide naturalistiche. Durante l’incontro Annunzi presenterà “Paesaggi. Il disegno della natura”, un lavoro in cui i toni si contraddistinguono per il loro “segno” forte e profondo, dettato da specifiche esigenze espressive che non si fermano all’immagine di paesaggio coreografico ed enfatico, così cara a molti ambienti fotografici. Questo “segno” forte e profondo ha lo scopo di approfondire la relazione intima tra uomo e natura. La serata è a ingresso libero.