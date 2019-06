Inaugurazione domenica alle 18 in Villa Confalonieri

In mostra una raccolta di opere realizzate in collaborazione con la cooperativa Solleva

MERATE – Il pittore e giornalista Leonardo Viola in mostra a Villa Confalonieri. E’ in programma domenica 29 giugno alle 18 l’inaugurazione di Acrilici narranti – Paesaggi incantati, raccolta di opere realizzate in acrilico da Viola, in collaborazione con la Cooperativa Solleva. La mostra resterà ospitata in Villa fino al 12 luglio. Nato nel 1949 a Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, Leonardo Viola, pittore italiano i cui dipinti sono riconosciuti a livello nazionale e internazionale, si è laureato, dopo gli studi classici, con successo in sociologia e ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera per poi dedicarsi alla più grande passione della sua vita: la pittura. Di lui racconta: “Da piccolo adoravo dipingere e disegnare bicchieri e bottiglie ispirandomi agli oggetti che trovavo in casa e ho così coltivato il mio amore per i dipinti, fino a che, nel 1974 ho esordito col la mia prima personale a Molfetta”.