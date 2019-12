Merate, in auditorium in scena Mostry, spettacolo per bambini

Appuntamento sabato alle 16 in Auditorium a Merate

Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia Eccentrici Dadarò

MERATE – Appuntamento sabato pomeriggio all’auditorium comunale Giusi Spezzaferri con uno spettacolo inserito nella programmazione dei Circuiti Teatrali 2019. In scena alle 16 la compagnia Eccentrici Dadarò porterà lo spettacolo intitolato “Mostry”, rappresentazione adatta a bambini e famiglie. Scritto da Matteo Lanfranchi e Fabrizio Visconti (quest’ultimo è anche il regista) con in scena Dadde Visconti, lo spettacolo vuole fornire l’occasione per imparare a conoscere e vincere le paure dei piccoli. E’ rivolto in particolar modo ai bambini dai 3 anni in su.