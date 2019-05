Merate, in Villa Confalonieri una breve storia dell’universo con Ghisellini

Appuntamento venerdì 31 in Villa Confalonieri con l’iniziativa de La Semina

L’astrofisico Inaf presenterà il suo ultimo libro intitolato “14 miliardi di anni e non sentirli”

MERATE – Vuole essere una lezione di astrofisica per curiosi, capace di tracciare una breve storia dell’Universo. E’ in programma venerdì 31 maggio alle 20.45 a Villa Confalonieri l’incontro promosso dall’associazione La Semina che vedrà protagonista Gabriele Ghisellini. L’astrofisico Inaf presenterà il suo ultimo libro intitolato “14 miliardi di anni e non sentirli”. Una pubblicazione dal taglio divulgativo in cui sono raccontati in maniera appassionante e divulgativa i misteri dell’astronomia e le tante domande legate a questa affascinante realtà. Dalla nascita dell’universo alla sua grandezza, passando per il Big Bang e il futuro del nostro pianeta e del sistema solare.

“Un viaggio dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande per rispondere a questi e a molti altri quesiti, dalla nascita di una stella alla sua morte, dalle ultime scoperte sulla gravità ai grandi misteri dei buchi neri, della materia oscura e dell’antimateria – puntualizzano gli organizzatori -. Attraverso esempi concreti e un linguaggio divertente Ghisellini riesce infatti a rendere comprensibili concetti e scoperte di grande complessità.