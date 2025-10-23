“Merate incontra l’autore”: presentazione di 4 libri in biblioteca

Una giornata dedicata alla lettura e alla cultura
Sabato 25 ottobre presso la Biblioteca Civica di Merate
MERATE – La Biblioteca Civica “A.Manzoni” di Merate, città che ha ottenuto il titolo di “Città che Legge”, organizza per sabato 25 ottobre una serie di incontri dedicati agli amanti della lettura e della cultura. L’iniziativa “Merate incontra l’autore” vedrà la presentazione di libri pubblicati tra il 2023 e il 2025.
Gli incontri si terranno presso la biblioteca in Piazza Riva Spoleti 1, secondo il seguente programma:
- Ore 11.00 – Tullio Zanmarchi presenta “Il terrorista senza nome”
- Ore 12.00 – Diego Magni presenta “Il ciclista e il pastore”
- Ore 15.00 – Roberta Mangili presenta “Sabel e la valle del Gleno”
- Ore 16.00 – Riccardo Cogliati presenta “Smells like Italy. I concerti italiani dei Nirvana 1989-1991”