“Merate incontra l’autore”: presentazione di 4 libri in biblioteca

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
Biblioteca Civica di Merate

Una giornata dedicata alla lettura e alla cultura

Sabato 25 ottobre presso la Biblioteca Civica di Merate

MERATE – La Biblioteca Civica “A.Manzoni” di Merate, città che ha ottenuto il titolo di “Città che Legge”, organizza per sabato 25 ottobre una serie di incontri dedicati agli amanti della lettura e della cultura. L’iniziativa “Merate incontra l’autore” vedrà la presentazione di libri pubblicati tra il 2023 e il 2025.

Gli incontri si terranno presso la biblioteca in Piazza Riva Spoleti 1, secondo il seguente programma:

  • Ore 11.00 – Tullio Zanmarchi presenta Il terrorista senza nome”
  • Ore 12.00 – Diego Magni presenta Il ciclista e il pastore”
  • Ore 15.00 – Roberta Mangili presenta “Sabel e la valle del Gleno”
  • Ore 16.00 – Riccardo Cogliati presenta “Smells like Italy. I concerti italiani dei Nirvana 1989-1991”

 