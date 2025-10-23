“Merate incontra l’autore”: presentazione di 4 libri in biblioteca

Una giornata dedicata alla lettura e alla cultura

Sabato 25 ottobre presso la Biblioteca Civica di Merate

MERATE – La Biblioteca Civica “A.Manzoni” di Merate, città che ha ottenuto il titolo di “Città che Legge”, organizza per sabato 25 ottobre una serie di incontri dedicati agli amanti della lettura e della cultura. L’iniziativa “Merate incontra l’autore” vedrà la presentazione di libri pubblicati tra il 2023 e il 2025.

Gli incontri si terranno presso la biblioteca in Piazza Riva Spoleti 1, secondo il seguente programma: