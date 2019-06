Merate, incontro con Calabrò sull’impresa riformista

MERATE – Avrà per tema l’impresa riformista l’incontro con Antonio Calabrò in programma venerdì 7 giugno alle 20.45 in Villa Confalonieri. Giornalista e scrittore, è responsabile cultura di Confindustria, vicepresidente di Assolombarda e consigliere delegato della Fondazione Pirelli. E’ anche docente alla Bocconi e alla Cattolica di Milano. Durante l’incontro, promosso dall’associazione La Semina, Calabrò presenterà il suo ultimo libro intitolato “L’impresa riformista”, in cui l’impresa è vista come strumento di crescita economica e di sviluppo, e anche come luogo dell’identità e dell’appartenenza, agente essenziale di trasformazione sociale e civile. “Una risorsa, in tempi di tensioni, rancori, ascensore sociale bloccato e disuguaglianze – dice lo stesso Calabrò – In una stagione di crisi delle democrazie liberali e delle relazioni tra democrazia e cultura di mercato, sarebbe riduttivo pensare all’impresa esclusivamente come a una macchina che genera profitto”.