Merate. “InQUADRO il territorio”, a Villa Confalonieri la mostra che racconta il territorio attraverso l’arte

A Merate l’esposizione delle opere realizzate da fotografi, pittori e scultori. Inaugurazione il 6 giugno, premiazioni il 14 giugno

La mostra sarà visitabile nei due weekend del 6, 7 e 13, 14 giugno

MERATE – Sarà Villa Confalonieri a ospitare nelle prossime settimane la mostra del concorso artistico “inQUADRO il territorio”, iniziativa promossa da FotoLibera A.P.S. che ha coinvolto fotografi, pittori e scultori in un percorso creativo dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso l’arte.

Le opere saranno esposte al pubblico nelle giornate del 6 e 7 giugno e del 13 e 14 giugno, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare il dialogo tra fotografia, pittura e bassorilievo nato dall’interpretazione artistica di paesaggi, scorci e luoghi significativi delle province di Lecco, Como, Bergamo, Milano e Monza Brianza.

Il progetto ha messo in relazione fotografi e artisti, chiamati a lavorare in coppia: da una fotografia originale è nata un’opera pittorica o scultorea capace di offrire una rilettura personale del soggetto rappresentato, creando un ponte tra realtà e interpretazione artistica.

La mostra sarà visitabile a Villa Confalonieri nei due fine settimana, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’inaugurazione è in programma sabato 6 giugno alle ore 16, mentre la premiazione dei vincitori si terrà domenica 14 giugno alle ore 16.

Saranno assegnati premi distinti per le categorie fotografia e pittura-scultura, con riconoscimenti ai primi tre classificati di ciascuna sezione. A valutare le opere saranno due commissioni composte da personalità di primo piano del mondo dell’arte e della fotografia. Per la sezione artistica faranno parte della giuria l’artista e docente accademico Angelo Antonio Falmi, lo storico dell’arte Enrico Maria Davoli e il pittore Renato Galbusera, già docente all’Accademia di Brera. La sezione fotografia sarà invece giudicata da Giovanni Lococciolo, Giancarlo Crotti e Luciano Ravasio, figure da anni impegnate nella promozione della cultura fotografica sul territorio lecchese e non solo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso linguaggi espressivi differenti, promuovendo l’incontro tra arte, cultura e paesaggio e offrendo al pubblico una lettura originale delle bellezze locali.