Merate, la fotografa Bettoja in sala civica con Foto Libera

MERATE – Secondo appuntamento con Mif Off, anteprima della rassegna Merate incontra la fotografia in programma in autunno. La sala civica di viale Lombardia ospiterà la serata, promossa da Foto Libera, con Virginia Bettoja, fotografa ufficiale di eventi musicali come “X Factor” e “Italia’s Got Talent”. La nota professionista parlerà del suo lavoro e illustrerà di come, nel tempo, è riuscita a conciliare la sua passione per la musica e il suo amore per la fotografia. Presenterà i suoi progetti autoriali, tra i quali “Autoritrattandomi”, una ricerca fotografica sul sé attraverso l’autoritratto nonché “Estetica del garage”, ovvero la sua personale visione di luoghi non importanti, trascurati, di transito, che spesso nascondono architetture armoniose e inaspettate.