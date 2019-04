Domenica sera il primo incontro con ospite lo studioso Walter Pistarini

Tra le proposte, oltre a spettacoli e concerti, anche una gita a Genova sulle orme di De Andrè

MERATE – E’ il primo di una serie di eventi che la Pro Loco ha deciso di dedicare al grande cantautore genovese, di cui quest’anno ricorre il 20esimo anniversario della morte. Domenica sera, 28 aprile, alle 20.30 la sede dell’associazione in via Roma ospiterà l’incontro dal titolo “Il De André noto e quello che non ti aspetti”.

La conferenza vedrà seduto al tavolo dei relatori Walter Pistarini, studioso nonché autore di diversi libri di De André. Webmaster del sito viadelcampo.com, Pistarini parlerà anche di canzoni e vicende meno note e conosciute di Faber, cantautore reso immortale da testi come “Bocca di rosa” o “La canzone di Marinella”. L’auditorium comunale Giusi Spezzaferri ospiterà invece venerdì 17 maggio “Parole e musica sull’opera di De André”. Uno spettacolo vibrante che vedrà susseguirsi sulla scena le parole di Walter Pistarini, la voce e la chitarra di Renato Franchi e il violino Dan Shim Sara. Saranno loro a ridare corpo alle storie di vita e ai racconti degli ultimi tradotti in musica da De Andrè, ispirato, come nel caso della celebre Via del Campo, dalla sua amata Genova.

Il 9 giugno sulle orme di De Andrè

Il capoluogo ligure sarà proprio la meta della gita del 9 giugno, quando si partirà da Merate per andare “Sulle orme di De André… e dintorni”. La trasferta vuole fornire l’occasione per ripercorrere le strade frequentate da Fabrizio De André ed effettuare qualche incursione nei luoghi più caratteristici della Genova odierna, cogliendo un assaggio dei suoi sapori e profumi. Infine, il 6 luglio, l’anfiteatro dell’area Cazzaniga accoglierà il concerto-tributo a Fabrizio De André. Gianfranco Foresta alla chitarra e alla voce, Marcello Motta alla chitarra e all’armonica, Valeria Crincoli al violino daranno vita a “Tra le corde dell’altalena”. Tutte le iniziative hanno ottenuto il patrocinio del Comune e della Fondazione Fabrizio De Andrè onlus.