Merate, lectio magistralis con il fotografo Annunzi in Villa Confalonieri

Appuntamento mercoledì alle 21 nell’ambito di Merate incontra la fotografia promosso da Foto Libera

Tra i più bravi paesaggisti italiani, Annunzi proporrà un insolito modo di vedere e rappresentare un paesaggio

MERATE – Appuntamento da non perdere domani, mercoledì, alle 21 in Villa Confalonieri con un incontro inserito nel programma di Merate incontra la fotografia. Erminio Annunzi terrà una lectio magistralis intitolata “Paesaggi paralleli” , proponendo al pubblico la sua personale interpretazione sulla molteplicità delle realtà nella fotografia di paesaggio. Docente di tecnica fotografica, fotografia di paesaggio e creatività presso l’Istituto Italiano di Fotografia, Annunzi è uno dei più bravi paesaggisti italiani ed è tra i massimi esperti di stampa digitale.

Nel corso della serata proporrà un insolito modo di vedere e rappresentare un paesaggio che, da reale supera la soglia e diventa parallelo, accompagnando il pubblico in un viaggio artistico e concettuale.

Un’occasione perciò unica per conoscere da vicino un fotografo che ha collaborato con varie riviste italiane ed estere di natura, a carattere divulgativo e scientifico. Sue immagini sono apparse su libri e guide naturalistiche oltre che in campagne pubblicitarie di grandi aziende. Ha all’attivo numerosi workshop fotografici e per circa nove anni è stato presente al Toscana photographic Workshop come docente.

Da segnalare anche la vittoria nel giugno 2016 della selezione italiana del concorso Europeo Eisa Maestro sulla fotografia di paesaggio, e nel dicembre 2016 il premio nazionale di fotografia Pino Fantini per il suo lavoro fotografico.