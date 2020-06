Merate, letture al Parco di Villa Confalonieri per i bambini grazie alle lettrici volontarie

Appuntamento il sabato alle 10.30 al Parco di Villa Confalonieri con le letture per i bambini

I partecipanti dovranno portare un cuscino e rispettare le disposizioni anti Covid

MERATE – Lettere al Parco per i bambini grazie alla preziosa disponibilità delle lettrici volontarie della biblioteca civica. Dopo la pausa forzata a causa del Covid 19, riprendono infatti gli appuntamenti con le letture dedicate ai bambini da quattro a otto anni. Ai fini di rispettare le norme legate all’emergenza sanitaria e letture si terranno all’aperto, all’interno del Parco di Villa Confalonieri, in via Garibaldi 17. Si comincia sabato 20 giugno e si continuerà tutti i sabati, fino al 18 luglio, con inizio sempre alle 10.30. L’ingresso è gratuito e i partecipanti dovranno portare un cuscino e rispettare le disposizioni sanitarie in vigore. In caso di pioggia l’evento sarà annullato. Per informazioni: Biblioteca Civica “A.Manzoni” di Merate tel. 039 9903147 e-mail: biblioteca.civica@comune.merate.lc.it

PER IL VOLANTINO DELL’INIZIATIVA CLICCA QUI