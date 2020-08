Merate: letture, musica dal vivo e intrattenimento con “Sensazioni di leggera follia”

Appuntamento sabato 5 settembre all’anfiteatro dell’area Cazzaniga

L’assessore Albani: “Uno spettacolo per riappropriarci di un po’ di serenità, perché la “paura” del contagio da Covid-19 sta segnando le nostre vite”

MERATE – Letture, musica dal vivo e intrattenimento. E’ quanto propone lo spettacolo “Sensazioni di leggera follia” in programma sabato 5 settembre alle 21 all’anfiteatro dell’area Monsignor Basilico (Area Cazzaniga). La serata, promossa dall’assessorato alla Cultura, vede protagonisti gli attori della compagnia Stradestorie che accoglieranno il pubblico all’ingresso chiedendo di rispondere a una domanda: “Cosa ci fa paura?”

Un interrogativo che farà da sfondo a uno spettacolo che in realtà vuole essere leggero e ironizzare sul modo di affrontare i timori e le ansie del vivere contemporaneo.

Il racconto proposto in questo spettacolo (ora allegro e scanzonato, ora riflessivo ed emozionante) vuole invitarci a quella che ormai sta diventando una “sfida”: non avere paura dell’altro, essere umano. Poesie, lettere, brani narrativi, immagini e soprattutto tante canzoni (Battisti, Brunori, Carboni, Celentano, Cremonini, Dalla, De Gregori, Fabi, Fossati, Gaber, Jannacci, Ligabue, Modugno Vecchioni…) accompagneranno lo spettatore in questo percorso di liberazione collettiva dalle piccole grandi paure di ogni giorno. Il pubblico verrà coinvolto nell’ascolto, nel canto e in un botta-risposta interattivo. E di questo non si potrà aver paura!

Uno spettacolo, quindi che vuole invitare meratesi e non a guardare al futuro, con fiducia, come spiega l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani: “La scelta di proporre questo spettacolo nasce dalla voglia generale di riappropriarci di un po’ di serenità, perché la “paura” del contagio da Covid-19, la paura dell’incertezza economica ha segnato e segna tutt’oggi la nostra vita, la nostra libertà e rimarrà indelebile nella nostra memoria”.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito, ma si consiglia la prenotazione a eventi.culturali@comune.merate.lc.it