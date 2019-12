“Bon Mariage” vince il festival nazionale di teatro Città di Merate

Le premiazioni si sono svolte sabato sera in Auditorium

La cerimonia è stata preceduta dallo spettacolo comico di Dalfiume e Dondarini

MERATE – Lo spettacolo “Bon Mariage” di Teatro Impiria, scritto e diretto da Andrea Castelletti e Laura Murari, ha vinto il titolo di miglior spettacolo assoluto della quarta edizione del festival nazionale di teatro Città di Merate. Le premiazioni si sono svolte sabato sera in Auditorium, anticipate dal brillante siparietto comico affidato a Davide Dalfiume e Marco Dondarini che con la loro comicità, così surreale, mai volgare e spesso, totalmente inaspettata, hanno assolutamente divertito il pubblico presente alla serata.

Al termine dello spettacolo si è svolta la cerimonia di premiazione per le compagnie teatrali in concorso, con la conduzione di Emiliano Zatelli, Djuzepe Dalsaso e Corinne Bargetto (questi ultimi due, allievi della Scuola di teatro di Ronzinante) e la regia di Antonio Takhim e Michele Masullo.

Diversi i riconoscimenti tributati

Sul palco, uno alla volta, sono saliti a ritirare i premi i rappresentanti delle compagnie vincitrici. Il premio “M. Bonanomi” come miglior attore è andato a Federico Della Ducata della compagnia Calandra Teatro di Tuglie, per la sua interpretazione di Alfredo Traps nello spettacolo “Il Gioco”. Miglior attrice invece Chiara Rigo di Teatro Impiria di Verona per il ruolo dell’affascinante Vigée in “Bon Mariage”. Spettacolo, questo, che si è aggiudicato anche il premio del gradimento del pubblico con la media altissima di 9,07 su 10 e il premio della giuria degli studenti del liceo Agnesi. Giuseppe Miggiano, regista dello spettacolo “Il Gioco” , si è invece guadagnato il titolo di miglior regia.

Tre menzioni d’onore

Prima della consegna del premio più importante, sono state consegnate anche tre menzioni d’onore: al cast della Compagnia Incontri di Portici per lo spettacolo “From Medea”, agli attori Gherardo Coltri e Alessia Antinori di Teatro Impiria e alla Compagnia Calandra Teatro per lo spettacolo “Il Gioco”. A trionfare, come dicevamo, vincendo il titolo come Miglior Spettacolo Assoluto (superando la fase di selezione tra 107 compagnie iscritte e la fase finale) lo spettacolo “Bon Mariage” di Teatro Impiria, scritto e diretto da Andrea Castelletti e Laura Murari. Si è così conclusa con grande soddisfazione degli organizzatori anche questa esperienza: 120 abbonati, una media di oltre 200 spettatori a spettacolo, sold out per tutte le date di OltreFestival e tanti, tanti commenti positivi da parte del pubblico che ha espresso fortemente il desiderio di attendere la quinta edizione!

I prossimi appuntamenti con Ronzinante

Nel frattempo, Ronzinante Teatro non si ferma e ha già proposto al pubblico due importanti appuntamenti da cerchiare sul calendario. Il primo è in programma mercoledì 18 dicembre, alle 21 , al cineteatro Manzoni a Merate, quando la compagnia meratese debutterà con lo spettacolo “Bariona” di Jean Paul Sartre, con la collaborazione de La Semina. Il secondo, invece, sarà il 24 gennaio 2020, quando all’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri”, andrà in scena lo spettacolo “Wannsee”, scritto da Ivano Gobbato, in occasione della Giornata della Memoria. Per tutte le informazioni a riguardo, Ronzinante invita a seguire il sito www.ronzinante.org www.ronzinante.org e la pagina Facebook di @RonzinanteTeatro.