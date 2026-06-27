Maria Grazia Cucinotta e altri big nella nuova stagione del teatro Manzoni di Merate

Ce n’è per tutti i gusti nella programmazione del teatro Manzoni: novità assoluta la rassegna di Stand Up Comedy

Tre giorni di prove (a teatro chiuso) per la compagnia di Maria Grazia Cucinotta che riprenderà la tourneè dopo la pausa estiva proprio da Merate

MERATE – Sei spettacoli di teatro d’autore, due proposte fuori abbonamento, i family show che si integrano con il cinema per ragazzi nel nuovo format del cineteatromerenda e la novità assoluta della Stand Up Comedy.

E’ ricca e variegata l’offerta della nuova stagione teatrale del cine teatro Manzoni, giunta alla sesta edizione e affidata, come di consueto, all’agenzia Due Punti. “Siamo molto soddisfatti dal riscontro entusiasta del pubblico agli spettacoli proposti nelle scorse rassegne e siamo molto contenti della relazione che si è creata con gli spettatori, diretta,

amichevole e gratificante – ha esordito Giovanna De Capitani giovedì sera durante l’incontro di presentazione della nuova rassegna -. La programmazione dell’edizione 2026-27 tiene in considerazione i vostri riscontri e suggerimenti, emersi dal questionario inviato agli abbonati, che ha confermato il gradimento del pubblico prevalentemente verso comicità e commedia brillante”.

Divertimento e leggerezza sono le linee guida che hanno orientato la scelta del cartellone dove spiccano nomi molto noti del panorama teatrale italiano. “La stagione è venuta proprio bene, siamo anche molto soddisfatti di essere riusciti a calendarizzare tutti gli spettacoli al giovedì sera”.

La stagione 2026-27

La rassegna, resa possibile grazie alla sinergia creata con il prevosto don Mauro Malighetti e la sponsorizzazione di Mariarosa Lavelli Crippa di Technoprobe, verrà aperta giovedì 22 ottobre da “Io Marte tu Mercole”, con Gianluca Fubelli e Federica Camba, coppia sul palco e nella vita reale alle prese con uno spettacolo che attraversa le grandi domande sull’amore.

Giovedì 5 novembre sarà la volta di una delle più rinomate e apprezzate attrici italiane, ovvero Maria Grazia Cucinotta in scena con “La moglie fantasma” con Pino Quartullo e Giorgio Verduci per la regia di Marco Rampoldi. “Cucinotta si fermerà a Merate per tre giorni visto che la tappa meratese rappresenta il primo appuntamento della tournée dopo la pausa estiva e la compagnia ha necessità di effettuare delle prove chiuse prima della recita” ha sottolineato con soddisfazione De Capitani invitando sul palco il regista Rampoldi.

Largo a un grande classico della commedia giovedì 28 gennaio con l’intramontabile “Il malato immaginario” di Molière nella rappresentazione della Compagnia Teatro Stabile di Catania e Teatro della Città con la regia e adattamento di Salvo Ficarra.

Ancora il regista Rampoldi dietro le quinte di “Forbici & follia” in scena giovedì 11 febbraio: sul palco gli attori Max Pisu, Nino Formicola e Giancarlo Ratti che, coinvolgendo il pubblico, daranno vita a uno spettacolo in cui giallo e cabaret si intrecciano di continuo regalando divertimento e suspense al pubblico.

Risate ed emozioni assicurate anche con “Contrazioni pericolose” con Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, già ospite quest’ultimo del teatro Manzoni quattro stagioni fa, con lo spettacolo inserito a fine stagione per compensare l’interruzione accidentale dello spettacolo “Scusa sono in riunione” con Vanessa Incontrada.

Ultimo appuntamento in abbonamento giovedì 8 aprile con “Le fuggitive” con Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis, commedia che affronta con leggerezza e ironia temi come la solitudine, il desiderio di libertà e la ricerca di sé.

Fuori abbonamento

Due invece gli appuntamenti fuori abbonamento: si tratta del concerto gospel che verrà proposto poco prima di Natale, precisamente giovedì 10 dicembre con i trenta coristi dell’Happy Chorus Gospel Choir e dello spettacolo, irriverente e commovente “Happy Mary” con Laura Magni in programma giovedì 18 marzo durante il periodo quaresimale.

Verranno definiti a settembre invece gli appuntamenti con il teatro per le famiglie, rassegna che quest’anno si amplia andando a integrare anche proposte di cinema con l’inedita formula della merenda a conclusione dello spettacolo. Date e titoli verranno forniti in seguito, appena sarà nota la programmazione cinematografica, curata da Federico Brigatti. Di certo, a oggi, solo due spettacoli teatrali, ovvero “Viva la Vida” in programma il 31 ottobre per Halloween e “Ape Maia”, previsto per il 6 febbraio.

Stand up Comedy

Novità assoluta della sesta edizione della rassegna teatrale le serate dedicate alla Stand Up Comedy con in scena singoli attori che si cimentano sul palco senza allestimenti scenici con esibizioni dirette, dinamiche e coinvolgenti per gli spettatori, il più delle volte raccontando il quotidiano e le relazioni attraverso la comicità e l’ironia.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre con Yoko Yamada, madre italiana e padre giapponese in “Stellina Scintillina”. Venerdì 15 gennaio sarà la volta di Max Samaritani in “Total positivity” mentre venerdì 5 febbraio largo a Davide Spadola in “Stand Up Comedy”.

Informazioni pratiche

Terminata la presentazione della rassegna, evento a cui hanno partecipato anche il sindaco Mattia Salvioni e l’assessore alla Cultura Patrizia Riva, si è subito aperta la campagna abbonamenti con la prelazione, riservata fino al 4 luglio, riservata ai vecchi abbonati. La possibilità di acquistare nuovi carnet è prevista dall’11 al 15 luglio il mercoledì dalle 21 alle 22 e il sabato dalle 17 alle 19.

Dal 1° settembre si aprirà invece la prevendita, fino a esaurimento posti, per i singoli spettacoli.

Quanto ai prezzi l’abbonamento a 6 spettacoli (posto fisso assegnato) costa 168 euro per la poltronissima e 150 euro per la poltrona. L’ingresso al singolo spettacolo è di 30 euro per la poltronissima e 27 euro per la poltrona. Il biglietto del concerto gospel è di 15 euro mentre gli ingresso allo spettacolo di Teatro del sacro e a quelli della Stand Up Comedy costano 12 euro.

Ulteriori informazioni sul sito: www.cineteatromanzonimerate.it