Merate, nuovo webinar con Contagiamoci di cultura

Il webinar si terrà giovedì 18 alle 18

L’iniziativa è promossa dall’associazione La Semina nell’ambito del progetto “Contagiamoci di cultura!”

MERATE – Nuovo appuntamento con “Contagiamoci di cultura!” giovedì 18 giugno alle 18. Nell’ambito del progetto promosso dall’assessorato alla Cultura, l‘associazione La Semina propone il webinar intitolato “Cosa imparo oggi? Le sfide dell’apprendimento permanente”. L’incontro online vedrà come relatrice la professoressa Laura Formenti che metterà in luce l’importanza della competenza. “Come sta dimostrando il coronavirus, la competenza conta: sapere, saper fare e saper essere sono importanti. Soprattutto è importante saper imparare, sempre, in tutte le età della vita, da tutti i contesti, in tutte le circostanze”.

Per partecipare al webinar bisogna accedere tramite il seguente link:

http://www.comune.merate.lc.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20627