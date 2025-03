Merate, OltreFestival di Ronzinante prosegue con “Art” di Yasmina Reza

Appuntamento venerdì 7 marzo nella sede di Ronzinante

In scena il gruppo Teatro Bagai di Bernareggio con “Art” di Yasmina Reza

MERATE – Nuovo appuntamento venerdì 7 marzo con il teatro e OltreFestival, la “piccola” rassegna teatrale frutto della selezione che ogni anno Ronzinante effettua per offrire il meglio del teatro non professionistico. Questa volta la compagnia ospite sarà una “vicina di casa”: nell’accogliente atmosfera della sede di Ronzinante verrà ospitato il Gruppo Teatro Bagai di Bernareggio.

Lo spettacolo che andrà in scena è una delle più conosciute commedia dell’autrice francese Yasmina Reza, una delle autrici contemporanee che ha riscosso maggior successo a livello mondiale con le sue opere: “Art” è una commedia affascinante che mette in scena l’amicizia di tre uomini. Quando uno di loro acquista un enigmatico dipinto bianco, inizia un confronto appassionato che mette in luce le loro divergenze di opinione e sfida il loro legame.

Il quadro diventa il pretesto per esplorare temi come l’arte, l’amicizia e l’identità.

Attraverso dialoghi acuti e umorismo brillante, la scena offre uno sguardo critico e tagliente sulla complessità delle interazioni umane e svela le fragilità e le difficoltà dei personaggi a conciliare gusti, valori e sensibilità diverse. Con la sua maestria nel ritrarre i conflitti umani con delicatezza ed intelligenza, Yasmina Reza, insieme agli attori, invita il pubblico a riflettere sulle verità e sulle insicurezze, sui conflitti personali che ognuno di noi proietta sugli altri.

“Siamo molto soddisfatti di come il pubblico meratese sta rispondendo ai nostri tanti appuntamenti – dichiarano con orgoglio gli organizzatori -. E’ segno che c’è voglia di cultura e di socialità. E il poter usufruire della nostra sede per poter dar vita a così tanti momenti di interazione e scambio ci riempie di orgoglio. Merate merita tanti eventi culturali e soprattutto deve divenire, da questo punto di vista, una città fulcro per tutto il territorio. Noi, nel nostro piccolo sentiamo di essere parte fondamentale per raggiungere questo scopo”.

Lo spettacolo si terrà alle ore 21 nella sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 2 a Merate.

I posti sono limitati e molti sono già stati prenotati, quindi per accaparrarsi la propria postazione si consiglia vivamente di scrivere a prenotazioni@ronzinante.org o inviando SMS o whatsapp al 3355254536.