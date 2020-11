Merate, premiazione virtuale per i vincitori del contest fotografico “I luoghi di Alessandro”

Il Maggio Manzoniano Merate ha regalato, nonostante le difficoltà del Covid, un mese ricco di appuntamenti

MERATE – Si è conclusa sabato 31 ottobre, con la premiazione virtuale dei vincitori del contest fotografico “I Luoghi di Alessandro”, l’edizione 2020 del Maggio Manzoniano di Merate. La rassegna, slittata a ottobre a causa dell’emergenza legata alla diffusione del contagio da Covid-19, ha regalato, nonostante le difficoltà, un mese ricco di appuntamenti.

A vincere il primo premio è stato Francesco Iscieri con la foto “La Lucia a Lecco”, spiegata così dal giovane autore: “Lecco è il paese in cui è ambientato il romanzo “I promessi sposi” e “Lucia” è il nome della tipica imbarcazione del lago di Como che anche Renzo e Lucia hanno usato per scappare”.

Secondo gradino del podio per Laura Mapelli con lo scatto intitolato “Ex convento di Pescarenico di fra Cristoforo”, che omaggia l’ex convento dei frati cappuccini, costruito nel 1576 da Hurtado de Mendoza. Infine, terzo posto sempre per Francesco Iscieri e la sua foto “Manzoni a confronto – L’uomo Alessandro Manzoni”. “Il Collegio di Merate ospitò un giovane Alessandro Manzoni ed ora la scuola che frequento e la scala dove è posta la statua sono a lui intitolate” ha spiegato il giovane fotografo.

Questi i premi vinti dai ragazzi: al primo classificato è stato virtualmente consegnato un buono di partecipazione per un corso di fotografia digitale organizzato da Fotolibera (che si volgerà appena possibile), mentre il secondo e il terzo classificato ritireranno nei prossimi giorni presso la Biblioteca Comunale di Merate i volumi, editi da Teka Edizioni, “I promessi sposi a fumetti” e “I promessi sposi a fumetti. Viaggio semiserio dalle vignette al romanzo”.

Il rammarico dell’assessore Albani

“Con rammarico chiudiamo in anticipo il calendario degli eventi per il Maggio Manzoniano – dichiara Fiorenza Albani, assessore alla Promozione Turistica e Culturale del Comune di Merate – Appuntamenti che hanno spaziato tra teatro, musica, conferenze per raggiungere una platea diversificata. Devo essere sincera, mi dispiace per le molteplici attività culturali annullate con l’arrivo di quest’ultimo Dpcm. Fermare la cultura è un po’ come interrompere un bel sogno, assaporare le diverse emozioni che un qualsiasi spettacolo ti lascia è un bagaglio di esperienze che ti formano l’anima. In questi mesi ho lavorato con gli uffici per permettere di riprogrammare tutto o quasi quello che era possibile per gestire in sicurezza le diverse attività, con protocolli, regole stringenti e investimenti economici, rendendo i nostri luoghi sicuri. Adesso mi vince la sensazione di scoraggiamento e di incertezza. Siamo comunque qui, a chiudere a distanza, la premiazione del contest fotografico “I luoghi di Alessandro Manzoni”. Ringrazio i ragazzi che vi hanno partecipato, sperando che la fotografia li abbia aiutati a trovare un po’ di libertà durante il lockdown primaverile e che lo sia anche in questo”.

Gli organizzatori del Maggio Manzoniano

Oltre all’assessore Albani, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione gli organizzatori della rassegna e i membri della giuria che ha decretato le tre foto vincitrici del contest: Mariangela Tentori, responsabile del Maggio Manzoniano Merate, Eugenia Neri, responsabile della segretaria organizzativa, Luciano Ravasio e Giusy Li Vecchi, rispettivamente presidente e consigliere di FotoLibera ed entrambi membri della giuria.

“Nonostante lo stop imposto dalla pandemia, è stato per noi un piacere affrontare questo percorso con i ragazzi, a cui auguriamo di continuare a coltivare la passione per la fotografia” ha sottolineato Luciano Ravasio, ricordando che la premiazione del contest è solo l’ultima tappa del progetto cominciato ormai diversi mesi fa con il laboratorio a cura di FotoLibera.