Merate, presentato il corso di storia dell’arte con la Pro Loco

Le lezioni saranno tenute dall’esperta Manuela Beretta

La prima conferenza è in programma il 13 ottobre in sala civica

MERATE – Un pubblico attento e curioso ha preso parte mercoledì sera alla presentazione del corso di storia dell’arte promosso dalla Pro Loco. Un appuntamento diventato ormai una tradizione nell’ambito delle proposte culturali organizzate dal sodalizio con sede in via Roma che si contraddistingue quest’anno per una novità, ovvero il cambio di relatore.

Dopo anni, intensi e appassionanti, di lezioni affidate alla storica dell’arte Elisabetta Parente, il direttivo guidato da Simona Vitali ha proposto un cambiamento affidando il ciclo di conferenze a Manuela Beretta, esperta del settore, nonché volto noto dell’associazione Brig – cultura e territorio. Proprio quest’ultima si è presentata mercoledì sera in sede illustrando anche l’excursus storico artistico che verrà affrontato nelle conferenze che avranno come tema “Dall’impressionismo alle Avanguardie”.

Anni complessi e in continuo fermento in cui cambia anche il ruolo dell’artista, riflettendo anche il cambiamento, per certi versi rivoluzionario, della società.

La prima conferenza si terrà lunedì 13 ottobre e verterà sulla Parigi della Belle Epoque e sugli impressionisti. Le iscrizioni verranno raccolte fino al 30 settembre tramite mail indirizzata a info@prolocomerate.it Il costo è di 85 euro per i soci e di 100 euro per i non soci (comprensivi della tessera all’associazione).