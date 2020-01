Merate, priorità ai residenti per l’iscrizione a MerAteneo

Ai nastri di partenza la sessione primaverile che partirà il 9 febbraio

Iscrizioni dal 13 gennaio al 14 febbraio: le prime due settimane saranno riservate ai meratesi visto il boom di richieste registrato in autunno

MERATE – Priorità ai meratesi per l’iscrizione a MerAteneo, il progetto grazie al quale la cultura diventa veicolo di coesione sociale. A seguito del boom di iscritti registrato nell’ultima sessione autunnale, l’assessore alla promozione turistica e culturale Fiorenza Albani ha deciso, non potendo aumentare il numero di partecipanti (250 il numero totale), di dare la priorità di iscrizione alla prossima sessione primaverile per i residenti in città. I meratesi potranno quindi iscriversi alla prossimo ciclo di incontri, che inizierà il 7 febbraio, dal 13 gennaio al 27 gennaio, termine trascorso il quale potranno iscriversi, fino a esaurimento posti e tempo massimo fissato nel 14 febbraio, i residenti fuori comune.

Un progetto che ha colto nel segno

“MerAteneo si è connotato in questi anni come occasione per promuovere il benessere psico-sociale della persona, per favorire lo sviluppo di nuove relazioni occasionali e/o amicali contrastando la solitudine e nel contempo creando nuove opportunità del sapere alla portata di tutti – puntualizza con orgoglio l’assessore – . In questa edizione si ricorderanno anniversari legati a due grandi figure della cultura: i 500anni dalla morte del pittore urbinate Raffaello e il compositore Beethoven, nato nel 1770. Verranno inoltre celebrate, nella ricorrenza della loro morte, altre personalità come il poeta Giuseppe Ungaretti. Saranno inoltre proposti temi di attualità come la questione dei cambiamenti climatici che affliggono il nostro pianeta ed inserite nuove discipline quali iconografie e simbologia nell’arte. Ritorneranno infine discipline care agli affezionati, come le lezioni di Astronomia, di Letteratura dantesca e di Filosofia”.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DI MERATENEO