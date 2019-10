Merate, inaugurazione stasera in Auditorium del festival di fotografia

Appuntamento questo sera, giovedì, in Auditorium con Merate incontra la fotografia

La rassegna, giunta alla quinta edizione, è organizzata da Foto Libera e avrà per tema “Paesaggio, visioni e memoria”

MERATE – Inaugurazione questa sera, giovedì 3 ottobre alle 21, nell’auditorium Spezzaferri del festival Meratese di fotografia. La manifestazione è promossa da Foto Libera ed è diventata, dal 2015 in avanti, un appuntamento importante del panorama culturale meratese. La quinta edizione, patrocinato dalla Provincia di Lecco, dalla Città di Merate e riconosciuto da Fiaf, si presenta ancor più ricca e stimolante, impreziosita da Mif Off, “Dialoghi e fotografie”, inaugurata a giugno. La rassegna, ricca di iniziative, è valorizzata da importanti nomi della fotografia italiana, dando inoltre grande spazio ai fotografi emergenti del territorio.

Oltre alle mostre di fotografia non mancheranno quindi proiezioni, laboratori, il nostro corso di fotografia e il workshop “Flusso di Lavoro” con Roberto Moiola e ClickAlps. Il tema del Mif 2019 è paesaggio, visioni e memoria. Questa sera, giovedì, in Auditorium, sarà dunque possibile ascoltare dalla voce dei protagonisti, le motivazioni, gli spunti e anche le riflessioni che li hanno portati a esporre le loro opere. Sarà anche presentato il laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni, con camere oscure d’epoca, che si terrà in Villa Confalonieri sabato 5 ottobre dalle 15 alle 18 a cura del socio di FotoLibera, Mauro Corneo. E’ possibile prenotarsi al laboratorio scrivendo a corsi@fotolibera.com

L’ingresso è libero. Le mostre fotografiche saranno inaugurate domenica 6 ottobre alle 16 sempre in Villa Confalonieri.

PER VISUALIZZARE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA CLICCA QUI