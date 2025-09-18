Merate: risate e solidarietà con “Cyrano in salsa comica” per l’Hospice Il Nespolo

Lo spettacolo teatrale sarà portato in scena da Ronzinante il 26 settembre

L’intero ricavato sarà devoluto all’Hospice Il Nespolo di Airuno

MERATE – Teatro e solidarietà insieme venerdì 26 settembre alle 21 all’Auditorium “G. Spezzaferri” con lo spettacolo “Cyrano… in salsa comica!” portato in scena dalla compagnia teatrale Ronzinante per raccogliere fondi per l’Hospice Il Nespolo di Airuno.

porterà in scena “Cyrano… in salsa comica!”, un adattamento brillante e ironico del celebre capolavoro di Edmond Rostand.

Lo spettacolo, scritto da Lorenzo Corengia, è diretto dal collettivo Ronzinante e interpretato da Valentina Bucci, Giuliano Gariboldi, Lorenzo Corengia ed Emiliano Zatelli, propone una rilettura originale del celebre capolavoro di Edmond Rostand: il personaggio, Cyrano de Bergerac, temerario spadaccino e romantico dal cuore puro, diventa protagonista di una vicenda scandita da equivoci, leggerezza e comicità, senza perdere il fascino e l’intensità dell’opera originale. La messa in scena si avvale delle scenografie di Andrea Cedraro, dei costumi di Maria Guarnieri e Lidia Ghezzi e delle luci di Antonio Takhim, offrendo al pubblico un allestimento curato e coinvolgente.

L’ingresso ha un costo di 10 euro e l’intero ricavato sarà devoluto all’Hospice Il Nespolo di Airuno, la struttura gestita dall’associazione Fabio Sassi che da oltre trentacinque anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio, garantendo cure palliative gratuite, sostegno e dignità a pazienti e famiglie nel momento più delicato della vita.