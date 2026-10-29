Merate riscopre Antonio Scaccabarozzi: a Villa Confalonieri la mostra “Dialogo con il vuoto”

Inaugurazione sabato 31 ottobre alle 16.30 a Villa Confalonieri

L’esposizione resterà aperta fino al 22 novembre con ingresso libero

MERATE – Riportare nella sua città natale le opere di un artista riconosciuto a livello internazionale, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprirne la ricerca e il pensiero. È questo l’obiettivo di “Dialogo con il vuoto. L’opera di Antonio Scaccabarozzi”, la mostra che sarà inaugurata sabato 31 ottobre, alle 16.30, negli spazi storici di Villa Confalonieri a Merate. L’esposizione, promossa dal Comune di Merate e da Brianza Valley in collaborazione con l’Archivio Antonio Scaccabarozzi, resterà aperta fino al 22 novembre, con ingresso libero.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare la figura e il percorso artistico di Antonio Scaccabarozzi, nato a Merate nel 1936 e scomparso a Santa Maria Hoè nel 2008. Dopo essersi formato tra Milano e Parigi, l’artista ha sviluppato una ricerca personale che lo ha portato a esplorare il rapporto tra spazio, colore, trasparenza e percezione.

“Valorizzare la figura e l’opera di Antonio Scaccabarozzi, artista di respiro europeo nato a Merate nel 1936 e che, dopo essersi formato tra Milano e Parigi, alla nostra città ha legato la propria vita”: è questo, nelle parole dell’assessora alla Promozione culturale e turistica di Merate, Patrizia Riva, il senso dell’iniziativa. Riportare le opere del maestro a Merate rappresenta, per l’amministrazione, un’occasione per avvicinare la cittadinanza a un linguaggio artistico ancora attuale e consolidare il ruolo di Villa Confalonieri come spazio culturale di riferimento per il territorio.

Il percorso espositivo è curato da Elisabetta Parente e nasce da un lavoro di oltre un anno condotto in sinergia con l’Archivio Antonio Scaccabarozzi. La selezione riunisce opere capaci di dialogare con gli ambienti della residenza storica e comprende anche alcuni lavori inediti, testimonianza della continua sperimentazione dell’artista.

“In Antonio Scaccabarozzi il vuoto non è assenza, ma essenza di immaginazione”, spiega la curatrice. La mostra si inserisce in un più ampio percorso nazionale dedicato alla rappresentazione del vuoto nelle arti e invita a leggere questa dimensione non come mancanza, ma come elemento centrale della ricerca artistica.

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stato il contributo dell’Archivio Antonio Scaccabarozzi, fondato da Anastasia Rouchota, vedova dell’artista, con l’obiettivo di diffonderne la visione e il pensiero. “In questi anni abbiamo organizzato oltre cento mostre, per la maggior parte in Italia”, ricorda Rouchota, sottolineando come la formazione e le scelte radicali di Scaccabarozzi abbiano inizialmente favorito una maggiore conoscenza della sua opera all’estero.

Il riconoscimento del suo lavoro è oggi testimoniato dalla presenza delle opere in importanti collezioni museali. Tra queste figurano il MART di Rovereto, il Museo del Novecento di Milano, il Museo di Villa Croce di Genova, i musei di Lissone, Lecco e Morterone e la Collezione d’arte Intesa Sanpaolo. Dal 2024, inoltre, una sua opera fa parte della collezione del Musée National d’Art Moderne del Centre Pompidou.

Ad arricchire la visita sarà anche un mini-documentario realizzato da Lorenzo Paolo Messina, nato da un’idea di Anastasia Rouchota e con la collaborazione musicale di Francesco Magni. Il filmato raccoglie le testimonianze di colleghi, curatrici, storiche dell’arte e amici dell’artista, attraverso interviste realizzate durante il primo lockdown. Dedicato alla memoria di Ambrogio Brambilla, Turi Simeti e Jorrit Tornquist, il documentario restituisce uno sguardo sulla rilevanza della ricerca di Scaccabarozzi, soffermandosi anche sugli aspetti più personali, sugli interessi e sulle passioni che ne hanno accompagnato la vita.

La mostra ripercorre le diverse fasi del suo percorso, dagli esordi tra gli anni Sessanta e Settanta, quando l’attenzione si concentra sul modulo e sui giochi di luce delle opere dei cicli Fustellati e Incavi, fino alle Prevalenze, sviluppate a partire dal 1974 attorno al punto come elemento centrale della ricerca.

Dalla fine degli anni Settanta l’indagine si avvicina all’arte concettuale, attraverso la misurazione di lunghezze, superfici e vuoto nei cicli Misura-Distanza e Immersioni. Negli anni Ottanta Scaccabarozzi abbandona progressivamente il rigore delle fasi precedenti per sperimentare soluzioni più radicali, come le Quantità di colore libere. Seguono le ricerche sui materiali trasparenti, con le Barriere e i Polietileni, fino alle Velature dell’ultima fase, nelle quali la pittura a olio su tela diventa occasione per ritrovare un rapporto diretto con la pratica pittorica, intrecciando trasparenza e dimensione poetica.

“Dialogo con il vuoto. L’opera di Antonio Scaccabarozzi” sarà visitabile a Villa Confalonieri il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, fino al 22 novembre. L’ingresso è gratuito.