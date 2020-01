Merate, Ronzinante in scena con Wannsee per la Giornata della memoria

Appuntamento venerdì 24 gennaio in Auditorium a Merate

Si tratta di uno spettacolo documentario che riprende fedelmente quanto avvenuto durante la riunione del 1942 in cui i nazisti affrontarono la risoluzione del “problema ebraico”

MERATE – E’ uno spettacolo documentario che racconta fedelmente quanto successo durante la drammatica riunione avvenuta martedì 20 gennaio 1942 a Berlino. Andrà in scena venerdì 24 gennaio 2020 alle 21 all’auditorium Giusi Spezzaferri lo spettacolo “Wannsee” scritto da Ivano Gobbato e interpretato dagli attori della Compagnia Ronzinante. Diretti da Giuliano Gariboldi, si alterneranno sul palco lo stesso regista e gli attori Lorenzo Corengia, Matteo Apicella, Matteo Veneziani, Luigi Pellicioli, Emiliano Zatelli, Valentina Bucci, Paola Lungo, Sara Veneziani, Marzia Farina, Djuzepe Dalsaso e Floriana Pellicioli.

La riunione della villa che si affaccia sul Wannsee

Toccherà a loro il compito di catapultare il pubblico all’interno della splendida villa che si affaccia sul Wannsee dove nel 1942 si tenne la riunione in cui, alla presenza degli ufficiali SS di grado medio-alto e di funzionari di alto livello di alcuni Ministeri, della Cancelleria del Reich e della Cancelleria del Partito Nazional-Socialista, vennero illustrate “le misure organizzative, tecniche e materiali per una soluzione definitiva del problema ebraico in Europa”. Un incontro operativo, dai toni a volte aspri ma mai sopra le righe, dove tutto sembra scorrere, a dispetto del tema affrontato, in un clima di massimo rispetto e massima cordialità.

La banalità del male

La forza e la drammaticità dell’opera si traduce infatti in una perfetta apatia rispetto all’argomento trattato, il problema della questione Ebraica viene liquidato in meno di due ore con una soluzione che stravolgerà l’intera popolazione mondiale.

Così, la banalità del male, come la definì Hannah Arendt, emerge in tutta la sua forza, un male estremo ma mai demoniaco che può invadere e devastare il mondo, perché cresce in superficie come un fungo. Una riunione, di per sé, molto operativa, nessun pensiero profondo, solo qualche scontro sulle modalità, ma nulla di più: banale, appunto.

Uno spettacolo per non dimenticare

Lo spettacolo sarà proposto a tutta la cittadinanza gratuitamente e senza necessità di prenotazione in quanto l’evento fa parte delle manifestazioni commemorative organizzate dal Comune e dalla Biblioteca Civica di Merate. Lo stesso spettacolo sarà infatti rappresentato anche la mattina del 24 gennaio per gli studenti della scuola media inferiore Manzoni di Merate. Tutte le informazioni c/o la Biblioteca a Merate o scrivendo a info@ronzinante.org oppure biblioteca.civica@comune.merate.lc.it