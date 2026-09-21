Merate. “Sulle orme di Francesco”, musica e poesia a 800 anni dalla morte del Santo

L’appuntamento, organizzato dalla Scuola di Musica “San Francesco” in collaborazione con il Convento dei Frati Minori e in particolare con padre Pietro Pagliarini, si inserisce nelle celebrazioni dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026) e del Giubileo Francescano, in programma dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027.

Al centro dello spettacolo ci sarà il “Cantico delle creature”, riletto attraverso l’incontro tra musica, poesia e narrazione. Testi poetici e brani musicali ripercorreranno il nucleo centrale del Cantico, costruito attorno al rapporto con la natura, vissuta con rispetto, amore e cura, ma anche come luogo di incontro con sé stessi e con la propria dimensione spirituale.

A prendere voce sarà anche lo stesso Francesco: il pubblico ne ripercorrerà la storia, le scelte, i dubbi, gli entusiasmi e la fede attraverso la narrazione di Stefano Panzeri, affiancato dall’Ensemble Vocale e Strumentale Framartini, diretto dai maestri Eleonora Sala e Maurizio Malavasi.

L’ingresso è libero e gratuito. La rassegna “Merate Musica” è organizzata e diretta dalla Scuola di Musica “San Francesco”, che ne cura la direzione artistica dal 2009 e in 17 anni ha realizzato oltre 160 eventi pubblici, tra concerti, incontri, conferenze, spettacoli, presentazioni, masterclass ed esposizioni.

Nato nel 2016 all’interno della stessa scuola per iniziativa di Eleonora Sala e Maurizio Malavasi, l’Ensemble Framartini unisce attività vocale e strumentale con una particolare attenzione al dialogo tra musica e altre forme artistiche. Stefano Panzeri, formatosi come attore al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni di Venezia, negli anni ha invece sviluppato diversi progetti di narrazione, affrontando temi che spaziano dal mito all’ecologia.