Merate. “Sulle orme di Francesco”, musica e poesia a 800 anni dalla morte del Santo

Domenica 27 settembre alle 16 nella Chiesa di Santa Maria Nascente protagonisti l’Ensemble Framartini e l’attore Stefano Panzeri
Al centro dello spettacolo il “Cantico delle creature”, riletto attraverso l’incontro tra musica, poesia e narrazione
MERATE – Musica e poesia per ripercorrere la figura e il messaggio di San Francesco d’Assisi, a ottocento anni dalla sua morte. La rassegna “Merate Musica” torna domenica 27 settembre alle 16 nella Chiesa di Santa Maria Nascente a Sabbioncello con “Sulle orme di Francesco”, spettacolo che vedrà protagonisti l’Ensemble Framartini e l’attore Stefano Panzeri.
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