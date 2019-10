Merate, suspence e adrenalina in scena al Festival teatrale con “Il Gioco”

Ha colto nel segno il secondo spettacolo organizzato domenica nell’ambito del Festival teatrale Città di Merate

Soddisfatti gli organizzatori di Ronzinante: “I complimenti del pubblico sono la nostra soddisfazione”

MERATE – Oltre duecento spettatori hanno assistito domenica al secondo spettacolo in gara al Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate”. In scena la compagnia leccese Calandra Teatro che ha presentato al pubblico meratese un thriller psicologico molto intenso intitolato “Il Gioco”. Protagonista Alfredo, commesso viaggiatore, la cui auto si guasta fuori città, presso una villetta isolata, popolata da quattro amici, funzionari di giustizia, che ogni sera ‘giocano’ a fare un tribunale diverso da quello vissuto ogni giorno per lavoro.

Una scenografia scarna riempita da una recitazione perfetta

Cinque sedie e tanti bicchieri pieni e vuoti costituiscono la scarna scenografia di uno spettacolo riempito da una non comune capacità attoriale, supportata da un ottimo impianto illuminotecnico. Il pubblico meratese ha particolarmente apprezzato i personaggi del pubblico ministero, interpretato da un magistrale Donato Chiarello, e dell’imputato, Alfredo, interpretato da Federico Della Ducata. Interpretazioni comunque supportate da un cast all’altezza della situazione formato dagli attori Piero Schirinzi, Luigi Giungato, Ester De Vitis e Jose Manuel Alonso Feito. Lodevole anche la regia, affidata a Giuseppe Miggiano. Al termine dello spettacolo, a sorpresa, gli attori pugliesi, dopo una brevissima pausa, hanno “regalato” al pubblico uno sketch comico originale che ha divertito molto, strappando risate e tanti ulteriori applausi.

Organizzatori soddisfatti

Soddisfatti gli organizzatori di Ronzinante Teatro: “Oltre al piacere di poter assistere dal vivo a spettacoli degni di palcoscenici di prim’ordine, questa esperienza ci regala la soddisfazione di ricevere a nostra volta i complimenti dagli spettatori per la selezione dei testi, delle compagnie e, più in generale, per l’organizzazione stessa. Avere raggiunto 120 abbonati è per noi un grandissimo traguardo che non può far altro che proiettarci alla prossima edizione del 2020. Ma ora è presto per pensarci, mancano ancora 4 spettacoli al termine di tutta la kermesse e vogliamo concentrarci sulle prossime serate, sperando che il passaparola possa raggiungere ancora più spettatori. L’invito è per tutti i meratesi: venite a teatro, in Auditorium ,che è la casa di tutti i meratesi e vi assicuriamo che non ve ne pentirete!”

Prossimo appuntamento il 9 novembre

Il prossimo appuntamento con il Festival sarà sabato 9 novembre alle 21 con il terzo spettacolo in gara, la divertentissima commedia romanesca “Amori da morire” portata in scena dall’Associazione Culturale Opera di Ostia (Roma). Assicurarsi la poltroncina è d’obbligo. Per farlo è sufficiente chiamare il numero 335.5254536 o scrivere a info@ronzinante.org .