La proiezione si terrà questa sera, venerdì, nella sede di Ronzinante

L’incontro sarà impreziosito dalla presenza della psicologa e psicoterapeuta Lisa Trasforini

MERATE – Torna venerdì 20 novembre il Cinema Spazio50, la rassegna cinematografica d’autore ideata dal regista Jurij Razza per riscoprire il cinema come occasione di incontro, confronto e crescita culturale. Il terzo appuntamento è in programma stasera, venerdì 20 novembre, alle 20.45 nella sede di Ronzinante, in via Vittorio Veneto, con la proiezione di The Quiet Girl, delicato e intenso racconto ambientato nell’Irlanda rurale degli anni Ottanta e sarà accompagnato da un momento di approfondimento sui temi dell’infanzia, dell’accoglienza e dei legami affettivi.

Al centro della pellicola c’è una bambina silenziosa e riservata che, allontanata temporaneamente da una situazione familiare complessa, trascorre l’estate presso alcuni parenti lontani. In un ambiente caratterizzato da attenzioni, ascolto e piccoli gesti quotidiani, scoprirà gradualmente il valore di relazioni capaci di farla sentire accolta e compresa. Quella che inizialmente sembra una semplice parentesi lontano da casa si trasforma così in un’esperienza destinata a lasciare un segno profondo.

Con uno sguardo delicato e mai retorico, il film racconta la solitudine, il bisogno di essere visti e ascoltati e l’importanza dei legami affettivi nella crescita. Un’opera premiata a livello internazionale, capace di emozionare attraverso silenzi, sguardi e gesti semplici.

La serata sarà anche un’occasione di approfondimento grazie alla presenza dei rappresentanti dell’associazione Mehala, da anni impegnata nella promozione del diritto di ogni bambino a crescere in un contesto familiare e affettivo adeguato. L’organizzazione opera in particolare nell’ambito dell’adozione internazionale, del sostegno psicologico e della cooperazione internazionale.

Interverrà inoltre la psicologa e psicoterapeuta Lisa Trasforini, che guiderà una riflessione sulle dinamiche dell’infanzia, sull’attaccamento affettivo e sul ruolo delle relazioni di cura nello sviluppo della persona.

Come per i precedenti appuntamenti, al termine della proiezione sarà possibile fermarsi per un momento di dialogo e confronto. La partecipazione è gratuita. È possibile consultare il programma completo e prenotare il proprio posto attraverso questo LINK