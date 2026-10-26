Merate, torna cinETICA: due film per riflettere sul fine vita

Appuntamento il 2 e il 9 novembre al Cineteatro Manzoni con la rassegna dell’Associazione Fabio Sassi

In programma “Nino” e “Polvere di stelle”, con il contributo del medico palliativista Jared Alberton

MERATE – Due serate per interrogarsi sulla fragilità, sulle relazioni e sulle scelte che accompagnano i passaggi più complessi dell’esistenza. Torna a novembre “cinETICA”, la rassegna cinematografica promossa dall’associazione Fabio Sassi al Cineteatro Manzoni, che utilizza il linguaggio del cinema per aprire occasioni di confronto sui temi del fine vita e della cultura della cura.

Il programma prevede due appuntamenti: lunedì 2 novembre sarà proiettato Nino, di Pauline Loquès, mentre lunedì 9 novembre sarà la volta di Polvere di stelle, di Carlos Marques-Marcet. Per entrambe le giornate sono previste due proiezioni, alle 15 e alle 21.

Anche quest’anno gli incontri serali saranno accompagnati dal dottor Jared Alberton, medico palliativista, che offrirà al pubblico spunti di approfondimento sui temi affrontati dai film, favorendo il dialogo e la condivisione di punti di vista ed esperienze.

La rassegna si inserisce nel percorso dell’associazione Fabio Sassi, da anni impegnata nella cura, nell’accompagnamento e nella formazione. Accanto a queste attività, cinETICA propone alla cittadinanza un’occasione per affrontare questioni spesso delicate attraverso storie e personaggi, stimolando una riflessione sulla fragilità, sulle relazioni e sulle scelte individuali.

Gli appuntamenti si terranno al Cineteatro Manzoni di Merate. Il biglietto costa 4 euro per le proiezioni pomeridiane e 5 euro per quelle serali; per gli over 65 è previsto il prezzo ridotto di 4 euro.