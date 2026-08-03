Merate, torna il corso di storia dell’arte: focus sulle avanguardie storiche

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Simona Vitali, presidente della Pro Loco; Manuela Beretta, storica dell'arte e Celestino Perazzoli, consigliere della Pro Loco

Sono aperte le iscrizioni per il corso promosso dalla Pro Loco

Dodici le lezioni complessive in un viaggio nelle avanguardie storiche condotto da Manuela Beretta

MERATE – Dall’Espressionismo al Futurismo, passando per Cubismo, Dadaismo, Surrealismo e l’Astrattismo. E’ un viaggio nelle avanguardie storiche quello proposto dal secondo ciclo di conferenze di storia dell’arte, proposto dalla Pro Loco guidata da Simona Vitali.

Dodici le lezioni in calendario, a partire dal 26 ottobre, tutte tenute da Manuela Beretta. “Dopo il successo del primo ciclo, questo nuovo percorso esplorerà i movimenti rivoluzionari del Novecento che hanno scardinato le regole della rappresentazione tradizionale” precisano dalla Pro Loco. Dal sodalizio con sede in via Roma aggiungono: “Sulla base dei vostri suggerimenti, raccolti con il sondaggio finale del primo ciclo, abbiamo apportato alcuni cambiamenti alla struttura del ciclo di conferenze: in particolar modo le conferenze inizieranno alle 20.30 e si terranno una volta a settimana. Abbiamo ampliato anche il numero complessivo di incontri così da poter completare opportunamente il percorso storico”.

Le prenotazioni resteranno aperte sino al 30 settembre, saranno limitate a 90 posti e potranno essere effettuate tramite il seguente link https://forms.gle/Tt5yThrUMtqBK9Nz8

La quota di partecipazione al corso, che si terrà nella sala civica F.lli Cernuschi di Viale Lombardia 11 è di 115 euro per i soci 2026 ( comprensiva della tessera 2027) e di 130 euro per i non soci (comprensiva della Tessera 2026 e 2027).

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