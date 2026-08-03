Merate, torna il corso di storia dell’arte: focus sulle avanguardie storiche

Sono aperte le iscrizioni per il corso promosso dalla Pro Loco

Dodici le lezioni complessive in un viaggio nelle avanguardie storiche condotto da Manuela Beretta

MERATE – Dall’Espressionismo al Futurismo, passando per Cubismo, Dadaismo, Surrealismo e l’Astrattismo. E’ un viaggio nelle avanguardie storiche quello proposto dal secondo ciclo di conferenze di storia dell’arte, proposto dalla Pro Loco guidata da Simona Vitali.

Dodici le lezioni in calendario, a partire dal 26 ottobre, tutte tenute da Manuela Beretta. “Dopo il successo del primo ciclo, questo nuovo percorso esplorerà i movimenti rivoluzionari del Novecento che hanno scardinato le regole della rappresentazione tradizionale” precisano dalla Pro Loco. Dal sodalizio con sede in via Roma aggiungono: “Sulla base dei vostri suggerimenti, raccolti con il sondaggio finale del primo ciclo, abbiamo apportato alcuni cambiamenti alla struttura del ciclo di conferenze: in particolar modo le conferenze inizieranno alle 20.30 e si terranno una volta a settimana. Abbiamo ampliato anche il numero complessivo di incontri così da poter completare opportunamente il percorso storico”.

Le prenotazioni resteranno aperte sino al 30 settembre, saranno limitate a 90 posti e potranno essere effettuate tramite il seguente link https://forms.gle/Tt5yThrUMtqBK9Nz8

La quota di partecipazione al corso, che si terrà nella sala civica F.lli Cernuschi di Viale Lombardia 11 è di 115 euro per i soci 2026 ( comprensiva della tessera 2027) e di 130 euro per i non soci (comprensiva della Tessera 2026 e 2027).