Merate, torna la rassegna cinematografica al femminile “Quando il cinema è donna”

La rassegna cinematografica è promossa dal gruppo Ora Basta

Doppio appuntamento, ogni lunedì di ottobre al cine teatro Manzoni, con la visione di film per riflettere su temi legati all’universo femminile

MERATE – Torna la rassegna cinematografica “Quando il cinema è donna”, un percorso di riflessione e sensibilizzazione che dà voce a storie, volti e prospettive femminili attraverso il grande schermo.

L’iniziativa, promossa dal gruppo Ora Basta, si terrà presso il Cine Teatro Manzoni di Merate, con proiezioni in doppio orario, alle 15 e alle 21, ogni lunedì del mese di ottobre.

Il cartellone propone quattro titoli di grande intensità: si comincia il 6 ottobre con “Happy Holidays” mentre il 13 ottobre sarà la volta di “Miseriscordia”. Il 20 ottobre verrà proiettato “Lee Miller” mentre il 27 ottobre la rassegna si concluderà con la visione di “Sotto le foglie”.

“Un’occasione per il pubblico di vivere un’esperienza cinematografica di qualità e, al tempo stesso, riflettere su temi di attualità legati all’universo femminile, attraverso linguaggi, storie e sensibilità differenti” spiegano che organizzatrici, puntualizzando come la rassegna rappresenti un momento di condivisione culturale che il gruppo Ora Basta (al lavoro anche per l’organizzazione del flash mob in occasione del 25 novembre) intende offrire anche quest’anno alla comunità.