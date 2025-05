Merate. Tutti gli eventi in programma a maggio

Si inizia l’1 maggio con la camminata non competitiva all’alba “Quater pass adré al lac”

MERATE – Un mese di maggio ricco di iniziative, eventi culturali, sportivi e sociali animerà Merate, grazie al calendario promosso dal Comune. Dalla camminata non competitiva all’alba del primo maggio, “Quater pass adré al lac”, con partenza alle 8:30 dall’oratorio di Sartirana, fino alle “Letture disconnesse” del 31 maggio al Parco delle Canossiane, l’intero mese sarà scandito da appuntamenti per tutte le età e gli interessi.

Tra gli eventi di rilievo, numerosi momenti dedicati alla musica con la rassegna “Merate Musica”: l’11 maggio alle 11.00, a Villa Confalonieri, il concerto cameristico, seguito il 17 maggio alle 21.00, in Auditorium “G. Spezzaferri”, dal concerto di primavera dell’Orchestra Mata. Il mese si chiuderà con un’altra esibizione cameristica e la premiazione della borsa di studio, prevista per il 31 maggio alle ore 17.00, sempre a Villa Confalonieri.

Non mancheranno momenti di riflessione e approfondimento. Il 3 maggio, alle ore 15.00, l’Auditorium “G. Spezzaferri” ospiterà una conferenza sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, mentre il 7 e il 16 maggio, alle 21.00, si terranno due serate dedicate al tema delle migrazioni e dell’accoglienza, tra proiezioni e conferenze a più voci. La Biblioteca Mandelli Pagano proporrà, l’8 maggio alle 20.45, un incontro dal titolo “Un senso all’esistenza”, un momento di confronto che prende spunto dalle avventure di Pinocchio per riflettere sulla vita e le scelte personali.

Lo sport avrà un ruolo centrale con due eventi al Palazzetto dello Sport: il 18 maggio alle 9.00 lo stage-esame di karate tradizionale e il 25 maggio, alla stessa ora, il 24° Campionato Regionale di Karate. Chi preferisce il gusto e la convivialità potrà godere dell’Hop Hop Street Food nel centro storico dal 16 al 18 maggio, mentre il 31 maggio, alle 18.30, è in programma il “Grand Prix di Pagano”, gara podistica a staffetta.

Ampio spazio anche alla lettura e alla promozione culturale: il 10 maggio, dalle 10.00, si terrà l’iniziativa “Merate incontra l’autore” presso la Biblioteca “A. Manzoni”; il 17 maggio, alle 15.00, è in programma un nuovo incontro del Gruppo Biblioclub. Il 24 maggio il centro e le frazioni saranno animate dalle “Letture diffuse” alle 11.00, e alle 18.00 il Parco di via Allende ospiterà una sessione di “Letture disconnesse”, replicata poi il 31 maggio al Parco delle Canossiane.

Per gli appassionati di teatro, il 15 maggio alle 19.30 andrà in scena il laboratorio “Ritratti – L’occhio e lo specchio dell’anima”, mentre il 23 maggio alle 20.30, l’Auditorium ospiterà lo spettacolo teatrale “Il più grande segreto di Conor O’Malley”. Non manca un omaggio al maestro Ezio Bosso: una mostra fotografica intitolata “Obiettivo: la musica” sarà visitabile a Villa Confalonieri dal 17 al 18 maggio e il 18 maggio alle 16.00, in Auditorium, si terrà il concerto “Ezio Bosso. La musica”.

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare agli eventi organizzati o patrocinati dal Comune volti ad offrire occasioni di incontro, cultura e condivisione alla comunità.