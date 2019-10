Merate, tutto esaurito alla prima di Oltre Festival con Ronzinante

MERATE – Partenza molto positiva per OltreFestival, rassegna che, quest’anno per la prima volta, fa da cornice al Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate” organizzato dalla compagnia teatrale Ronzinante. Venerdì scorso Spazio 50, sede di Ronzinante Teatro, ha ospitato la divertente commedia “Serata Omicidio” che ha visto protagonisti sul palco gli attori della Compagnia Maskere di Opera. Il cast, quasi tutto al femminile, ha saputo far ridere e, nello stesso tempo, tenere in tensione il pubblico che ha gremito la piccola sala meratese.

Sold out lo Spazio 50

Soddisfatti gli organizzatori che però non hanno potuto nascondere il dispiacere per non aver potuto far accedere, nel piccolo nuovo spazio teatrale di Novate, tutti coloro che avrebbero voluto assistere allo spettacolo: “Siamo molto felici che ben 45 abbonati sugli oltre 100 totali del Festival(+ 20% rispetto alle scorse edizioni, ndr), abbiano scelto di partecipare a tutte le 8 serate di questa nuova formula composta da spettacoli del Festival e dell’OltreFestival. Ma nello stesso tempo ci rammarichiamo e teniamo molto a scusarci con le oltre 40 persone che hanno provato a prenotare o a presentarsi venerdì sera allo Spazio 50. Purtroppo lo Spazio 50, lo dice il nome stesso, può ospitare un massimo di 50/55 spettatori e quindi i posti disponibili, avendo così tanti abbonati, sono pochi”. Da qui l’invito a tutti coloro che sono interessati ai singoli spettacoli di chiamare e prenotare diversi giorni prima.

Sabato 12 ottobre l’apertura del festival di teatro cittadino

Un consiglio che vale anche per l’apertura ufficiale del festival di teatro cittadino che avverrà il prossimo sabato, 12 ottobre, alle 21 nel più capiente Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” in Piazza degli Eroi.

Ad andare in scena sarà lo spettacolo “From Medea” della Compagnia Incontri di Napoli, spettacolo che promette di emozionare molto. Così ne parla la regista Ramona Di Martino: “Chi sono le madri che uccidono i figli? Sicuramente il testo di Grazia Verasani che presenteremo sabato al Festival dà una risposta ed è una risposta intensa, profonda, quasi di denunzia. Come si arriva ad un gesto così drammatico? Che cosa spinge queste donne? Cosa succede nelle menti negli istanti dell’omicidio di un figlio? E subito dopo? Poi arriva la consapevolezza? Esistono campanelli d’allarme? In scena saremo 4 donne che convivono tra di loro e con il proprio dolore all’interno di un carcere “correttivo”. Donne che si raccontano e si affrontano. Donne morte che sopravvivono. E una quinta donna che rivive per tutte le altre, il dramma.”

Fino a sabato 12 ottobre sarà possibile prenotare il posto singolo o anche l’abbonamento per i 5 spettacoli del Festival (non più per OltreFestival) contattando il numero 335 5254536 (anche SMS e whatsapp) oppure scrivendo info@ronzinante.org